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Gazzeliler itikâfa engel tanımadı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in saldırıları nedeniyle sığındıkları Şucaiyye Mahallesi'ndeki okulda itikafa başladı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana bölgedeki 224 camiyi tamamen yıktı.

04:00 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:54 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail saldırılarının yok ettiği veya büyük bir yıkıma uğrattığı camilerin yerine itikafa girmek için yüzlerce Gazzeli, Şucaiyye Mahallesi'ndeki okulu seçti. İbadet eden Gazzeliler, İsrail saldırılarında yaralananların iyileşmesi, öldürülenlerin ailelerine Allah'ın sabır vermesi ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıların son bulması için dua etti. Filistinlilerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sırasında çok sayıda ibadet yerini tahrip etmesi nedeniyle hedef alınma korkusuyla camilerde ibadet edemediği bildirildi.

290 CAMİ KISMEN YIKILDI

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 224 caminin tamamen, 290 caminin ise kısmen yıkıldığını duyurmuştu. Filistin ve BM verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında evlerini bombalaması sonucu yaklaşık 2 milyon Filistinli yerleşim yerlerinden çıkarıldı. Temel yaşamsal ihtiyaçlara sahip olmayan, barınak ve çadırlarda yaşayan Filistinliler, tedavi, yiyecek ve su eksikliği nedeniyle zor insani koşullarla karşı karşıya kalıyor.



#Aktüel
#Gazze
#Filistin
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