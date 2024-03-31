Hafızalarında güzel hatıralar kalıyor

Etkinliklerle ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy, "Burada yarışmalar düzenliyoruz. Çocuklarımıza ve anne babalarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Amacımız, çocuklarımızın hafızalarında Ramazan’ın güzel bir hatıra olarak kalmasını sağlamak" dedi.

Birr Gençlik Hareketi Başkanı Dr. Muhammed Fatih Ertaş ise "On bir ayın sultanına yakışır bir şekilde, çocuklarımızın zihin ve gönül dünyalarına dokunacak, onlarda güzel izler bırakacak bir program düzenlemek istedik" diye konuştu.