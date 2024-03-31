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Ramazan

Hafızalarında güzel hatıralar kalıyor

Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camii, Ramazan ayında çocuklar için hazırlanan etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Program, Hacı Ahmet Ünal Vakfı, Birr Gençlik Hareketi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenleniyor.

10:41 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Üsküdar.
Üsküdar.

Etkinliklerle ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy, "Burada yarışmalar düzenliyoruz. Çocuklarımıza ve anne babalarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Amacımız, çocuklarımızın hafızalarında Ramazan’ın güzel bir hatıra olarak kalmasını sağlamak" dedi.


GÖNÜL DÜNYALARINA DOKUNUYOR


Birr Gençlik Hareketi Başkanı Dr. Muhammed Fatih Ertaş ise "On bir ayın sultanına yakışır bir şekilde, çocuklarımızın zihin ve gönül dünyalarına dokunacak, onlarda güzel izler bırakacak bir program düzenlemek istedik" diye konuştu.

#Ramazan
#Sahur
#Oruç
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