|
Ramazan

Pendikliler iftar sofralarında buluşuyor

Pendik Belediyesi Ramazan ayı boyunca ilçenin 13 farklı noktasında iftar veriyor. Aynı zamanda okullarda öğrenci ve velilerin katıldığı iftar programları düzenleniyor. Pendikliler iftardan sonra her akşam farklı bir konser ve sohbet programının gerçekleştiği sahilde bir araya geliyor.

11:42 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Pendik Belediyesi
Pendik Belediyesi

Belediye Başkanı Ahmet Cin, yardımlaşmaların, muhabbetin devam etmesi temennisinde bulunarak, “Bu ay rahmet ayı, Kur'an ayı. İbadetler konusunda hassas olmamız gereken bir ay. Pendik Belediyesi olarak pek çok noktada iftar veriyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.



Pendik Belediyesi, düzenlediği etkinlik ve uygulamalar ile ilçe sakinlerinin Ramazan ayını dolu dolu geçirmelerine imkan sağlıyor. Belediye, Ramazan ayı boyunca Pendik sahilindeki etkinlik alanı, Millet Bahçesi, Kurtköy Kültür Sokağı ve Esenyalı Dörtyol’daki çadırların yanı sıra 2 kültür ve spor merkezi, 2 kütüphane, 5 cami olmak üzere 13 farklı noktada iftar yemeği veriyor. Aynı zamanda Kemal Tahir Kütüphanesi ve Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Kütüphanesi’ne gelen okurlara da iftar verilirken, Ramazan ayı boyunca 70 farklı okulda öğrenci ve velilerin katıldığı iftar programı düzenliyor.



60 YAŞ ÜSTÜNE HURMA VE KAHVE FİNCANI


Her Ramazan ayında yürütülen gıda kolisi yardımı bu Ramazan’da da devam ediyor. Belediyede kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere belediye ekipleri Ramazan erzak kolisi dağıtımı yapıyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileler için günlük sıcak yemek çıkartılarak Ramazan sofrasında yalnız bırakılmıyor. Belediye ekipleri ayrıca 60 yaş üstü vatandaşlara hurma, kahve ve kahve fincanı dağıtıyor.



RAMAZAN AYINA ÖZEL CAMİ GEZİLERİ


Pendik Belediyesi diğer yandan Ramazan ayına özel cami gezileri düzenliyor. 18-65 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik düzenlenen geziye katılanlar belediyeye ait araçlarla Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii ve Türbesi’ne gidiyor. Rehber eşliğinde gerçekleşen gezilerde asırlara meydan okuyan camiler hakkında bilgi veriliyor.



HER AKŞAM BİR KONSER VE SOHBET PROGRAMI


Pendikliler, Ramazan ayı boyunca kültür programlarına doyuyor. Pendik sahilindeki etkinlik alanında her akşam Ramazan’a özel konserler ve sohbet programları gerçekleştiriliyor. Sevilen sunucu ve yazar Bekir Develi, katıldığı programda anlattığı hikayelerle Pendik sakinlerine manevi atmosfer havası yaşattı.



İFTAR YEMEĞİ VERİLEN NOKTALAR

 KAVAKPINAR AHMEDİ HANİ KÜLTÜR MERKEZİ

 PENDİK SAHİL ETKİNLİK ALANI (ÇADIR)

 MİLLET BAHÇESİ (ÇADIR)

 ESENYALI DÖRTYOL (ÇADIR)

 KURTKÖY KÜLTÜR SOKAĞI (ÇADIR)

 YAHYA KEMAL BEYATLI SPOR MERKEZİ

 BADEMLİK GÜLBEDEN CAMİ

 DUMLUPINAR MERKEZ CAMİ

 ŞEYHLİ AKŞEMSETTİN CAMİ

 ORHANGAZİ MERKEZ CAMİ

 VELİBABA MERKEZ CAMİ

 KEMAL TAHİR KÜTÜPHANESİ

 KAYNARCA YENİ NESİL YAŞAM MERKEZİ KÜTÜPHANESİ



Nostaljik tramvay hizmete girdi


Kente değer katan çalışmalara imza atmayı sürdüren Pendik Belediyesi, bir ilki gerçekleştirerek nostaljik tramvayı ilçe sakinlerinin kullanımına sundu.


Pendik çarşıda hizmet verecek nostaljik tramvayın ilk test sürüşünü Belediye Başkanı Ahmet Cin yaptı. Güneş enerjisiyle çalışan ve 30 kişilik yolcu kapasitesine sahip nostaljik tramvay için açılış töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Ahmet Cin’in yanı sıra AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, belediye meclis üyeleri, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


İLK TEST SÜRÜŞÜ BAŞKANDAN


Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik’in oldukça eski tarihi bir kent olduğunu hatırlatarak, “Bulunduğumuz alan Osmanlı'nın ilk planlı yerleşim alanıydı. Böyle tarihi bir kente nostaljik hava katalım istedik. Tramvayımız belli güzergahlar arasında Pendik merkezde dolaşacak. Daha önce atlı faytonlar vardı. Şimdi bunu yapamayacağımız için böyle bir hizmeti başlattık. İnşallah, merkezi biraz daha canlandıracak” dedi. Başkan Ahmet Cin daha sonra tramvayı test etti. Vatandaşlar test sürüşü yapılan tramvayı fotoğrafladı.

#Ramazan
#Sahur
#Oruç
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin maaş ve ikramiye takvimi netleşti: 17-18-19-20-21-22-23’ünde maaş alan SSK Bağ-Kur emeklisi...