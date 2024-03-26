Pendikliler iftar sofralarında buluşuyor

Belediye Başkanı Ahmet Cin, yardımlaşmaların, muhabbetin devam etmesi temennisinde bulunarak, “Bu ay rahmet ayı, Kur'an ayı. İbadetler konusunda hassas olmamız gereken bir ay. Pendik Belediyesi olarak pek çok noktada iftar veriyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.









Pendik Belediyesi, düzenlediği etkinlik ve uygulamalar ile ilçe sakinlerinin Ramazan ayını dolu dolu geçirmelerine imkan sağlıyor. Belediye, Ramazan ayı boyunca Pendik sahilindeki etkinlik alanı, Millet Bahçesi, Kurtköy Kültür Sokağı ve Esenyalı Dörtyol’daki çadırların yanı sıra 2 kültür ve spor merkezi, 2 kütüphane, 5 cami olmak üzere 13 farklı noktada iftar yemeği veriyor. Aynı zamanda Kemal Tahir Kütüphanesi ve Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Kütüphanesi’ne gelen okurlara da iftar verilirken, Ramazan ayı boyunca 70 farklı okulda öğrenci ve velilerin katıldığı iftar programı düzenliyor.









60 YAŞ ÜSTÜNE HURMA VE KAHVE FİNCANI





Her Ramazan ayında yürütülen gıda kolisi yardımı bu Ramazan’da da devam ediyor. Belediyede kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere belediye ekipleri Ramazan erzak kolisi dağıtımı yapıyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileler için günlük sıcak yemek çıkartılarak Ramazan sofrasında yalnız bırakılmıyor. Belediye ekipleri ayrıca 60 yaş üstü vatandaşlara hurma, kahve ve kahve fincanı dağıtıyor.









RAMAZAN AYINA ÖZEL CAMİ GEZİLERİ





Pendik Belediyesi diğer yandan Ramazan ayına özel cami gezileri düzenliyor. 18-65 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik düzenlenen geziye katılanlar belediyeye ait araçlarla Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii ve Türbesi’ne gidiyor. Rehber eşliğinde gerçekleşen gezilerde asırlara meydan okuyan camiler hakkında bilgi veriliyor.









HER AKŞAM BİR KONSER VE SOHBET PROGRAMI





Pendikliler, Ramazan ayı boyunca kültür programlarına doyuyor. Pendik sahilindeki etkinlik alanında her akşam Ramazan’a özel konserler ve sohbet programları gerçekleştiriliyor. Sevilen sunucu ve yazar Bekir Develi, katıldığı programda anlattığı hikayelerle Pendik sakinlerine manevi atmosfer havası yaşattı.









İFTAR YEMEĞİ VERİLEN NOKTALAR

 KAVAKPINAR AHMEDİ HANİ KÜLTÜR MERKEZİ

 PENDİK SAHİL ETKİNLİK ALANI (ÇADIR)

 MİLLET BAHÇESİ (ÇADIR)

 ESENYALI DÖRTYOL (ÇADIR)

 KURTKÖY KÜLTÜR SOKAĞI (ÇADIR)

 YAHYA KEMAL BEYATLI SPOR MERKEZİ

 BADEMLİK GÜLBEDEN CAMİ

 DUMLUPINAR MERKEZ CAMİ

 ŞEYHLİ AKŞEMSETTİN CAMİ

 ORHANGAZİ MERKEZ CAMİ

 VELİBABA MERKEZ CAMİ

 KEMAL TAHİR KÜTÜPHANESİ

 KAYNARCA YENİ NESİL YAŞAM MERKEZİ KÜTÜPHANESİ









Nostaljik tramvay hizmete girdi





Kente değer katan çalışmalara imza atmayı sürdüren Pendik Belediyesi, bir ilki gerçekleştirerek nostaljik tramvayı ilçe sakinlerinin kullanımına sundu.





Pendik çarşıda hizmet verecek nostaljik tramvayın ilk test sürüşünü Belediye Başkanı Ahmet Cin yaptı. Güneş enerjisiyle çalışan ve 30 kişilik yolcu kapasitesine sahip nostaljik tramvay için açılış töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Ahmet Cin’in yanı sıra AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, belediye meclis üyeleri, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





İLK TEST SÜRÜŞÜ BAŞKANDAN



