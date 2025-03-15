Spor için en iyi zaman iftar öncesi

Uzmanlar, Ramazan ayında egzersiz ve spor aktiviteleri yapanları beslenme noktasında uyardı. Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Hande Seven Avuk, düzenli spor yapan kişiler için için şu 5 tavsiyeyi verdi: