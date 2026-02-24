Uzmanlar uyardı: Ramazan’da ani ve aşırı yüklenmelerden kaçının

Çakır, "Bu yüzden orucunuzu hafif bir başlangıçla açın, kısa bir ara verin ve ana yemeğe kontrollü geçin. Tatlı konusuna gelirsek; Ramazan’da en sık yapılan hata her gün şerbetli tatlı tüketmektir. Tatlıyı haftada 1-2 kezle sınırlandırmak ve mümkünse sütlü ya da meyveli alternatifleri tercih etmek daha dengeli bir yaklaşım olur. Porsiyon kontrolü de çok önemli; küçük bir porsiyon yeterlidir. Unutmayın, Ramazan denge ayıdır. Ölçülü ve bilinçli tercihlerle hem sağlığınızı koruyabilir hem de keyifle bir ay geçirebilirsiniz" dedi.