Uzmanlar uyardı: Ramazan’da ani ve aşırı yüklenmelerden kaçının

09:3624/02/2026, Salı
IHA
Erzurum Şehir Hastanesi diyetisyenlerinden Rümeysa Yayan Çakır, Ramazan’da değişen beslenme düzenine uyum sağlamak için en önemli noktanın, ani ve aşırı yüklenmelerden kaçınmak olduğunu ifade etti

Erzurum Şehir Hastanesi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Diyetisyen Rümeysa Yayan Çakır, uzun süren açlığın ardından iftarda hızlı ve fazla yemek yemek sindirim problemlerine ve kan şekeri dalgalanmalarına neden olabileceğini vurguladı.

Çakır, "Bu yüzden orucunuzu hafif bir başlangıçla açın, kısa bir ara verin ve ana yemeğe kontrollü geçin. Tatlı konusuna gelirsek; Ramazan’da en sık yapılan hata her gün şerbetli tatlı tüketmektir. Tatlıyı haftada 1-2 kezle sınırlandırmak ve mümkünse sütlü ya da meyveli alternatifleri tercih etmek daha dengeli bir yaklaşım olur. Porsiyon kontrolü de çok önemli; küçük bir porsiyon yeterlidir. Unutmayın, Ramazan denge ayıdır. Ölçülü ve bilinçli tercihlerle hem sağlığınızı koruyabilir hem de keyifle bir ay geçirebilirsiniz" dedi.

