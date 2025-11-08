Yeni Şafak
Recep ayı ne zaman başlıyor? 2026 Recep ayı tarihi

Recep ayı ne zaman başlıyor? 2026 Recep ayı tarihi

8/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Recep ayı
Recep ayı

Recep ayı üç ayların ilk ayıdır. Mübarek üç aylara giriş için önemli bir adım olan Recep ayının önemine dair birçok hadis bulunmaktadır. Bu önemli zaman dilimini hakkıyla eda etmek isteyen İslam alemi 2026 Recep ayı tarihini sorguluyor. 2026 Recep ayı ne zaman? İşte Dİyanet takvimine göre Recep ayının başlangıcı...

Mübarek üç ayların ilk ayı olan Recep ayı müslüman aleminin heyecanla beklediği zaman dilimlerindendir. Recep ayı ne zaman? 2026 Recep ayı tarihi haberimizde.

Recep ayı ne zaman?

Recep ayı bu yıl 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.

Recep ayı nedir?

Recep ayı üç ayların ilk ayı olan aydır. Kelime anlamı itibariyle korkmak veya saygı duymak anlamlarına gelen recb kökünden türeyen Recep kelimesinden ismini alan aydır.

Recep ayının önemi

çoktur. Recep ayının İslam alemi için önemi büyüktür. Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi. Peygamber Efendimiz'in Recep ayının önemini ifade ettiği hadisleri mevcuttur.

Recep ayı ile ilgili ayetler ve hadisler

Recep ayının anlam ve önemini ifade eden
ve ayetleri sizler için derledik.

Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; "Recep Allah`ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.



