Türkiye, 2016 yılında alınan kararla yaz ve kış saati uygulamasını sona erdirdi ve yıl boyunca aynı saat dilimini kullanmaya başladı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye’de saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmayı sağlarken, akşam saatlerinde havanın daha erken kararmasına neden oluyor. Peki, bu yıl Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması yeniden başlayacak mı, yoksa tamamen kaldırıldı mı?
23 Eylül ekinoksu ile birlikte kuzey yarım kürede sonbahar resmi olarak başladı. Güneş ışınlarının güney yarım küreye dik gelmeye başlamasıyla birlikte bu bölgede ilkbahar, kuzey yarım kürede ise sonbahar dönemi yaşanıyor. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması başlayacak mı?
TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda mevcut ileri saat uygulaması her yıl devam ettiriliyor.
UZUN GECELER BAŞLADI
Kuzey yarım kürede geceler, 23 Eylül ekinoksundan itibaren uzamaya başlar. Gündüz süreleri ise kısalmaya devam edecek. En uzun gece ise 21 Aralık'ta, kış gündönümü tarihinde yaşanacak. Bu tarihten sonra gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlayacak.
KIŞ SAATİ UYGULAMASI BAŞLAYACAK MI?
Kış saati uygulaması 2024 yılında Türkiye'de uygulanmayacak.
Kış saati için 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda
bulunan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri
alınması" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.