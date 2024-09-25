23 Eylül ekinoksu ile birlikte kuzey yarım kürede sonbahar resmi olarak başladı. Güneş ışınlarının güney yarım küreye dik gelmeye başlamasıyla birlikte bu bölgede ilkbahar, kuzey yarım kürede ise sonbahar dönemi yaşanıyor. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması başlayacak mı?