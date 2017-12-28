Sağlam temeller üzerinde yükselen birikim

Pendik Kampüsünün temel atma töreni Pendik Kaymakamı İlhan ÜNSAL, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Okullar Daire Başkanı Mehmet BARAN, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk YELKENCİ, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Sıddık ILGAR, Ak Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem KABİL, Saadet Partisi İlçe Başkanları Mahmut KILIÇ, Resul KILIÇ, Fehim HAVA, İlçe Milli Eğitim Müdürleri Aytekin YILMAZ, Ahmet Ali REİSOĞLU, Yaşar ÇAĞLAR, Ali Rıza AKA, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanları Erol ERMİŞ, Talat YAVUZ, Anadolu Gençlik Derneği İl Başkan Yardımcıları İbrahim KALAYCI ve Muzaffer AKTÜRK, Anadolu Gençlik Derneği İlçe Başkanları Yusuf CİLAN, Bilal İNCE, Pendik İlçe Müftüsü Hüseyin BAŞ, İlim Yayma Pendik Şube Başkanı Dr. Fikri ILGAR, Ensar Vakfı Pendik İlçe Başkanı Şerafettin TAŞTAN ve ev sahibi Birikim Vakfı Genel Başkanı Ali Uğur BULUT, Genel Sekreter Abdullah ALTINTEPE, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan GÜNDOĞDU, Birikim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Yusuf YALÇIN ve çok sayıda davetlinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Temel atma töreninde Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf YALÇIN, Birikim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur BULUT, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk YELKENCİ, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Okullar Daire Başkanı Mehmet BARAN ve Pendik Kaymakamı İlhan ÜNSAL birer konuşma yaptılar.

Temel atma törenine katılanlar arasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, özel okul yöneticileri ve veliler de vardı.

‘’ÜLKELERİN KADERİNİ EĞİTİM BELİRLER’’

Kürsüye ilk gelen Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf YALÇIN: ‘'1996 yılında, bir çiçekle bahar gelmez ama her çiçek baharın müjdesidir düsturuyla yola çıktık. Birikim Okullarının bugüne gelmesinde emeği geçen herkese kurumum adına tek tek teşekkür ediyorum. Ülkelerin kaderini eğitim belirler. Burada Millî Eğitime bağlı okulların yükünü bir miktar üzerimize alıyoruz. 11.000 metre karelik yeni okulumuz ile öğrencilerimize daha iyi hizmet vereceğiz. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. ’’ dedi.

‘’ÜLKEMİZİ EĞİTİM İLE KALKINDIRACAĞIZ’’

Ardından kürsüye gelen Birikim Vakfı Genel Başkanı Ali Uğur BULUT: “Eğitimin ne kadar önemli bir husus olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz ülkemizi eğitim ile kalkındıracağız. Temelini attığımız okulumuz ile öğrencilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ” dedi.

‘’BİRİKİM OKULLARI MANEVİ GELİŞİM İLE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR’’

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk YELKENCİ: “Özel okullar eğitim sistemimizin yükünü almaktadır. İstanbul'da bu yıl bir ilk gerçekleşti ve özel okulların sayısı devlet okullarının sayısını geçti. Bu anlamda Birikim Okullarının 1996 yılından beri hizmet ediyor olması çok güzel. Birikim Okullarında 17 yıl çalışmış biri olarak Birikim Okullarının 17 kampüs ve 42 okul ile sadece böyle bir kapasiteyi sunmasından öte manevi gelişim ile öğrencilerimize büyük katkı sağladığını söylemek istiyorum. Birikim Okullarının ''Fıtrattan Umrana'' eğitim felsefesi ile eğitim öğretim yapmasını sonuna kadar destekliyorum.’’ dedi.

Özel Öğretim Kurumları Okullar Daire Başkanı Mehmet BARAN:

''Böyle bir günde sizlerin arasında olmaktan gayet mutluyum. Özel Okullar yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla hepimize örnek teşkil etmektedir. Özel Okullar Türkiye'nin lider ülke olabilmesi için çalışmaktadır. Birikim Okullarının bu çerçevede nesiller yetiştirdiğini biliyorum. Pendik Kampüsünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. '' dedi.

Son olarak kürsüye Pendik Kaymakamı İlhan ÜNSAL geldi. “1996 yılında temeli şu anki Cumhurbaşkanımız tarafından atılan okulun bugün yenilenerek devam etmesinden çok memnunum. Tüm Birikim Okulu ailesi mensuplarına şükranlarımı iletiliyorum. Temelini atacağımız okulumuz inşallah en kısa sürede biter ve açılışını da yaparız. ‘’ dedi.

Daha sonra Pendik Kaymakamı İlhan ÜNSAL, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Okullar Daire Başkanı Mehmet BARAN, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk YELKENCİ, Birikim Eğitim Vakfı Genel Başkanı Ali Uğur BULUT sahneye çıktılar ve yapılan dualar eşliğinde butona basarak okulun temelini attılar. Sonrasında diğer davetlilerle birlikte alanı gezdiler. İnşaatına başlanan okul hakkında yetkililerden bilgi aldılar.