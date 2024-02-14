Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı'na 2024 yılında 35 bin personel alımı yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Koca, kılavuzla ilgili sorulara yanıt verdi. Bakan Koca "Takvim bugün itibariyle başlıyor. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak" dedi. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire alımı başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? 35 bin sağlık personeli alımı kontenjan ve branş dağılımı nasıl? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...