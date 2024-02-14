Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplam 35 bin sağlık personeli alınacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlıkçının atamasına ilişkin takvimi belirlediklerini duyurdu ve başvuru kılavuzuyla ilgili tarih verdi.
35 bin sağlık personeli alımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı ardından atama kararıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Koca, başvuru kılavuzunun yakın zamanda paylaşılacağını işaret etti.
Sağlık Teknikeri alımı olacak mı?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımının 15 bininin hemşire alımı olacağı açıklandı. Sağlık Teknikeri alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kadro ve branş dağılımı önümüzdeki günlerde kılavuzun yayınlanması ile netleşmiş olacak.
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kılavuzu
"Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."