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Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alıyor! 2024 Sağlık Teknikeri alımı olacak mı? Kadro ve branş dağılımı belli oluyor

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımına hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılacak personel alımı duyurusu ile sağlık personelleri heyecanlandı. Bunlardan bir grup da Sağlık Teknikerleri oldu. Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımında Sağlık Teknikeri alımı olacak mı, kaç kişi alınacak? Kadro ve branşlar belli oldu mu? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

13:25 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sağlık teknikeri alımı
Sağlık teknikeri alımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplam 35 bin sağlık personeli alınacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlıkçının atamasına ilişkin takvimi belirlediklerini duyurdu ve başvuru kılavuzuyla ilgili tarih verdi.

35 bin sağlık personeli alımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı ardından atama kararıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Koca, başvuru kılavuzunun yakın zamanda paylaşılacağını işaret etti.

Sağlık Teknikeri alımı olacak mı?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımının 15 bininin hemşire alımı olacağı açıklandı. Sağlık Teknikeri alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kadro ve branş dağılımı önümüzdeki günlerde kılavuzun yayınlanması ile netleşmiş olacak.

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kılavuzu

"Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."


15 bin hemşire alınacak! Erdoğan 35 bin sağlık personeli müjdesi verdi! Koca: Takvim bugün itibariyle başladı
15 bin hemşire alınacak! Erdoğan 35 bin sağlık personeli müjdesi verdi! Koca: Takvim bugün itibariyle başladı

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı'na 2024 yılında 35 bin personel alımı yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Koca, kılavuzla ilgili sorulara yanıt verdi. Bakan Koca "Takvim bugün itibariyle başlıyor. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak" dedi. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire alımı başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? 35 bin sağlık personeli alımı kontenjan ve branş dağılımı nasıl? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...


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1 saat önce
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