Sanal Pos Entegrasyon Süreci

Sanal pos entegrasyon sürecine geçmeden önce sanal pos hakkında bilgi verelim. E – ticaretin özellikle son birkaç yıl içerisinde hızlı şekilde büyümesi şirketlerin geleneksel işlemlerde odağını geleneksel işlemlerin aksine sanal poslara yöneltmesine neden olmuştur. Bu şekilde sanal pos satıcı ve tüketiciler arasında daha hızlı ve daha güvenli hale gelmiştir. Kredi ve banka kartı işlemeyi basitleştiren bir haldedir.

Banka ve kredi kartı işlemlerinin müşteriler tarafından doğrulanmasını sağlayan ve bilgi girmeden işlenmesine yardımcı olan sanal pos terminalleri sayesinde satıcılar ve diğer hizmet sağlayıcıları banka ve kredi kartı işlemlerini müşteri tarafından doğrudan bilgi girmeden işlenmesine neden olur.

Satıcının hesapta oturum açması ve işlemleri müşterinin erişemediği gösterge tablosunun üzerinden yönetmesi yeterlidir. Bu çözüm harika hizmet sunsa bile şirketlerin tümü optimize edilmiş ve ilgi çekici ödeme deneyimi sunmaya yeterli değildir. Woocommerce sanal pos en basit hali ile online olarak satış yapabilmenizi sağlayan bir ticaret eklentisidir. E – ticaret sitesi olarak kullanılan siteler içerisinde tercih edilen bu eklenti Woocommerce eklentisinin tercih edilme nedenleri şu şekildedir;

· Bu eklenti açık bir kaynak altyapıya sahiptir. Bu nedenle de ücretsiz olarak kullanma imkanına sahip olursunuz.

· Herhangi bir şekilde senelik ücret talep etmez.

· Güvenliği son derece yüksek olan sistemin denetimi SUCURI tarafından gerçekleştirilir.

· SEO özelliklerini %100 destekleyen bir yazılıma sahiptir.

· Doğal olarak siteniz doğru bir çalışma ile Google organik sonuçlarında yükselme yakalanabilir.

· Siteniz içerisinde dilediğiniz kadar ürün ve kategori yükleme imkanına sahip olursunuz.

· Ürün açıklamaları ve içerikler oluşturarak satış takibi ve yönetimi gibi işlemleri kolay şekilde gerçekleştirme imkanına sahip olursunuz.

· Basitleştirilmiş bir ara yüze sahiptir.

· Aynı zamanda sürekli gelişen bir altyapısı vardır.

· Bu şekilde sanal posunuzu kolayca alabilir ve satış yapmaya başlayabilirsiniz.

Sanal Pos Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

Sanal pos entegrasyonu gerçekleştirebilmek için iki farklı seçenekten yararlanmanız mümkündür. Bunlardan bir tanesi hazır altyapılar diğeri ise açık kaynak altyapılardır.

Eğer hazır altyapı kullanıyor ve bu altyapıyı tamamen kendinize özel bir hale getirmek ve güncellemek isterseniz yüksek maliyetler ile karşı karşıya kalmanız mümkündür. Bu güncelleştirmeler uzun süreçler gerektirir. Bu nedenle de sanal pos entegrasyonu için hazır altyapı kullanmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gerekir.

Hazır altyapı yerine açık kaynak altyapı kullanarak da sanal pos entegrasyonu gerçekleştirebilirsiniz.

Açık kaynak altyapı kullanırken tamamen esnek bir yapı altında işlem gerçekleştirirsiniz. Bu altyapı seçeneğini kullanırken ödeme aşaması içerisinde dilediğiniz geliştirmeyi gerçekleştirme imkanına sahip olursunuz. Bireysel sanal posödeme entegrasyonu da tercih edilebilir. weepay.com üzerinden sanal pos entegrasyonu gerçekleştirme imkanına sahip olabilirsiniz.

Sanal Pos Ödemesi

Pazar içerisinde sanal pos ödemesi hakkında bilgi sahibi olmanız son derece önemlidir. Sanal pos ödeme platformu sayesinde ödemelerinizi güvenilir bir şekilde gerçekleştirme imkanına sahip olursunuz. Müşterilerden doğrudan veri girişi gerektirmeyen tüm ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılayan bu ödeme seçeneğini kullanabilirsiniz.

Opencart sanal pos işlemlerinizin uygun olarak gerçekleşebilmesi için tek başına mükemmel bir araçtır. Müşteriler çevrimiçi olarak ödeme gerçekleştirirken duyulan en büyük endişelerden bir tanesi de kişisel veriler ile ilgilidir. Bu verilerin korunması ve güvenliği ile ilgili olarak PCI – DSS uyumluluğu elde etmek tüm dijital işletmeler için son derece önemlidir. PCI – DSS ile uyumlu olan dijital ödeme platformları ile işlemek oldukça para tasarrufu gerçekleştirmenizi sağlar. Bu şekilde müşterilerin güvenini kazanabilir ve bilgilerinizi güvende tutma imkanına sahip olursunuz.