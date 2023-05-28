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Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi 8:00’de başlarken saat 17:00 itibariyle sona erecek.
Cumhurbaşkanının kim olacağı 191 bin 885 sandıktan çıkacak sonuçlarla belli olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı seçimde en çok merak edilen, neticenin ne zaman belli olacağı sorusu.
2017 referandumu baz alındı
Türkiye tarihinde ilk kez “ikinci tur” seçimi gerçekleştirilirken, sonuçların belli olma durumuna ilişkin ipucunu 2017 Referandumu veriyor.
2017 yılındaki anayasa değişikliği referandumunda seçmen, bugünkü gibi iki tercihli oy pusulasında tercihini yapmıştı.
Saat 18.00'de yayın yasağı kalktı
Türkiye’nin tamamında sandıkların saat 17:00’de kapanıp oy sayımına geçildiği seçimde YSK saat 18.01’de yayın yasağını kaldırmıştı.
Saat 19.34'te sandıkların yüzde 95'i sayıldı
İki tercihli seçimde saat 19:34’te sandıkların yüzde 95’i sayılmış ve yüzde 51.70 Evet, yüzde 48.30 Hayır oyu netleşmişti.
Kesin sonuçlar ise %51.41 Evet, %48.59 Hayır olarak belirlenmişti.
Böylelikle resmi olmayan sonuçlara en yakın netice, sandıkların açılmasının 1,5 saat sonrasında kendisini göstermişti.
21.45'te balkon konuşması
Dönemin Başkanı Binali Yıldırım, saat 21.45’te AK Parti Genel Merkezi’nde balkon konuşması yapmıştı.
28 Mayıs seçim sonuçları saat kaçta netleşir?
Bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki sayımın da seri bir şekilde tamamlanıp, saat 19:30 ila 20.00 aralığında resmi olmayan sonuçların netleşmesi bekleniyor.