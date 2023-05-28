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Seçim

Seçim sonuçları saat kaçta netleşecek?

28 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için bütün Türkiye sandık başında. Oy kullanma işlemleri devam ederken, resmi olmayan seçim sonuçlarının saat kaçta netleşeceği merak konusu oldu. Peki seçim sonuçları saat kaçta netleşecek?

13:48 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi 8:00’de başlarken saat 17:00 itibariyle sona erecek.

Cumhurbaşkanının kim olacağı 191 bin 885 sandıktan çıkacak sonuçlarla belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı seçimde en çok merak edilen, neticenin ne zaman belli olacağı sorusu.

2017 referandumu baz alındı

Türkiye tarihinde ilk kez “ikinci tur” seçimi gerçekleştirilirken, sonuçların belli olma durumuna ilişkin ipucunu 2017 Referandumu veriyor.

2017 yılındaki anayasa değişikliği referandumunda seçmen, bugünkü gibi iki tercihli oy pusulasında tercihini yapmıştı.

Saat 18.00'de yayın yasağı kalktı

Türkiye’nin tamamında sandıkların saat 17:00’de kapanıp oy sayımına geçildiği seçimde YSK saat 18.01’de yayın yasağını kaldırmıştı.

Saat 19.34'te sandıkların yüzde 95'i sayıldı

İki tercihli seçimde saat 19:34’te sandıkların yüzde 95’i sayılmış ve yüzde 51.70 Evet, yüzde 48.30 Hayır oyu netleşmişti.

Kesin sonuçlar ise %51.41 Evet, %48.59 Hayır olarak belirlenmişti.

Böylelikle resmi olmayan sonuçlara en yakın netice, sandıkların açılmasının 1,5 saat sonrasında kendisini göstermişti.

21.45'te balkon konuşması

Dönemin Başkanı Binali Yıldırım, saat 21.45’te AK Parti Genel Merkezi’nde balkon konuşması yapmıştı.

28 Mayıs seçim sonuçları saat kaçta netleşir?

Bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki sayımın da seri bir şekilde tamamlanıp, saat 19:30 ila 20.00 aralığında resmi olmayan sonuçların netleşmesi bekleniyor.


AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilk yaşandı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilk yaşandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Fatih'te oy kullandı. Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilki yaşadıklarını ifade eden Kurtulmuş, "İlk sefer bir seçim ikinci tura kaldı. Bugün de ümit ediyoruz ki sandıklarda çok yüksek bir katılımla milletimiz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna büyük bir rağbet gösterecektir. Burada oy kullanan vatandaşlarımıza tercihleri dolayısıyla bizim hep söylediğimiz şey, sandık ülkenin namusudur, onurudur. Milli iradeyi hepimiz saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Seçim sonuçları ne olursa olsun, sandıklardan ne çıkarsa çıksın baş göz üstünedir. Çünkü demokrasinin bir tane hakemi vardır, bir tane hakimi vardır. O da milletin bizatihi kendisidir." dedi.

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Trabzon Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçimi Oy Oranları