AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Fatih'te oy kullandı. Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilki yaşadıklarını ifade eden Kurtulmuş, "İlk sefer bir seçim ikinci tura kaldı. Bugün de ümit ediyoruz ki sandıklarda çok yüksek bir katılımla milletimiz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna büyük bir rağbet gösterecektir. Burada oy kullanan vatandaşlarımıza tercihleri dolayısıyla bizim hep söylediğimiz şey, sandık ülkenin namusudur, onurudur. Milli iradeyi hepimiz saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Seçim sonuçları ne olursa olsun, sandıklardan ne çıkarsa çıksın baş göz üstünedir. Çünkü demokrasinin bir tane hakemi vardır, bir tane hakimi vardır. O da milletin bizatihi kendisidir." dedi.