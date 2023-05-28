60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında: Liderler oyunu nerede kullanacak?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turu için oy verme işlemi saat 08:00 itibariyle ülke genelinde başladı. 81 ilde, 191 bin 884 sandık kuruldu. Bu sandıklarda, 18 yaşını dolduran 47 bin 523 seçmenin katılımı ile beraber toplam 60 milyon 769 bin 268 kişi oy kullanacak.