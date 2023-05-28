AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilk yaşandı

Vatandaşların öğleden sonraki saatlerde de sandıklara coşkuyla katılmalarını ve oylarını vermelerini temenni ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bizim gibi büyük ülkelerin büyük hedefleri olmak mecburiyetindedir. Ümit ederim ki bu seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme başlayacaktır. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz, her bakımdan hedefleri son derece güçlü, büyük Türkiye vizyonu içerisinde, milletçe hep beraber yol alacağız. Seçim kampanyası geride kaldıktan sonra yeniden birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, kardeşçe, dostça, kenetlenerek 85 milyon Türkiye'nin ortak hedeflerine inşallah hep beraber ilerleyeceğiz. Bu seçim, hem kampanya dönemi hem önümüze çıkarmış olduğu ilklerin olması vesilesiyle hem de seçim sonuçları itibarıyla Türkiye demokrasi tarihinin unutulmaz seçimlerinin başında gelecektir. Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'nin her alanda güçlü bir Türkiye olma hedefine hep beraber kenetlenerek yürüyeceğiz."