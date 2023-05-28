AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilk yaşandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Fatih'te oy kullandı. Fatih'teki 29 Mayıs İlkokulu'na gelen Kurtulmuş, oyunu kullanacağı 1212 numaralı sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı. Numan Kurtulmuş, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Sonuçların şimdiden hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, seçimlerden Türkiye demokrasisine güç veren bir sonucun ortaya çıkmasını temenni etti.
Kurtulmuş, "Burada oy kullanan vatandaşlarımıza tercihleri dolayısıyla bizim hep söylediğimiz şey, sandık ülkenin namusudur, onurudur. Milli iradeyi hepimiz saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Seçim sonuçları ne olursa olsun, sandıklardan ne çıkarsa çıksın baş göz üstünedir. Çünkü demokrasinin bir tane hakemi vardır, bir tane hakimi vardır. O da milletin bizatihi kendisidir. Milletimiz bugün kararını verecek. Ve inşallah Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçerek yoluna devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Milletimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.