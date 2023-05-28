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Seçim

AK Partili Çelik oyunu kullandı: Herkesi sandığa davet ediyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ikinci tur seçimleri için Adana'da oyunu kullandı. Ardından kameraların karşısına geçen Çelik, vatandaşları sandığa davet ederek, "Herkes sandığa gidip oyunu kullanmalı. Demokrasimizin gücünü gösterdik, bu ülkemizin en büyük zenginliğidir. Güvenli mekanizmalarla seçimizi yapıyoruz, herkes sandığa gidip demokrasiye sahip çıkmalıyız. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

14:18 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ikinci tur seçimleri için Adana'da oyunu kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ikinci tur seçimleri için Adana'da oyunu kullandı.

Türkiye, saatler sonra 5 yıl daha görev yapacak yeni Cumhurbaşkanı'nı öğrenecek. Sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi, akşam 17.00'da sona erecek.

Sandıklara akın var

İlk turdaki oy verme yoğunluğu, bugün de dikkat çekti. Milyonlar, gönlündeki adayı seçmek için sandık başına giderken, partili isimler de erken saatlerde oyunu kullandı.


'Demokrasimize sahip çıkalım'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ikinci tur seçimleri için Adana'da oyunu kullandı. Ardından kameraların karşısına geçen Çelik, vatandaşları sandığa davet ederek, "Herkes sandığa gidip oyunu kullanmalı. Demokrasimizin gücünü gösterdik, bu ülkemizin en büyük zenginliğidir. Güvenli mekanizmalarla seçimizi yapıyoruz, herkes sandığa gidip demokrasiye sahip çıkmalıyız. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



#Ömer Çelik
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#seçim
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