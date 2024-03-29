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Seçim

AK Partili Yavuz '2 milyon aktif teşkilat üyesi görev yapacak' diyerek duyurdu: Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Sandık başında görevlilerimiz var. İlk sayım büyükşehir sayımlarıyla başlıyor. Daha sandık sonuçlarına bağlanmadan bizim arkadaşlarımız not alıyor ve SAS'a giriyor. Onun için de biz Türkiye'de çok hızlı bir şekilde alıyoruz. Bu işi salimen yürütebilmenin yolu 2 milyon aktif teşkilat üyesinin yapmasıyla gerçekleşiyor" dedi.

11:38 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ali İhsan Yavuz
Ali İhsan Yavuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:


"Tek zarf ilkesinin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Yine herkes ancak kendi sandığında oy kullanacak. Türkiye'de 61 milyon 441 bin 880 seçmen var. Herkes seçmen ama herkes kendi sandığında oy kullanmak zorunda. İlk kez oy kullanacak seçmenlerimiz de var.


'Gözünüz kulağınız bizde olsun'

Toplam Türkiye'de kurulacak sandık sayısı 259 bin 903. Seçim günü çok önemli. Seçim günü akşamı da önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun. Çünkü seçimi çok hızlı bir şekilde toplayan, sonuçlarını analiz edilen bir partiyiz. Herhangi bir manipülasyon olmasın diye açıklamaları hızlıca girmek istiyoruz.


Buradaki merkez aracılığıyla 2023 seçimlerinde 18.30'da siyah ile gözükenler YSK'nın verileridir. Bizim SAS'ın verileri. 19:30 itibari ve 20:30'a geldiğimizde sonuçlar netleşmiş görünüyor.


Bu bizim kendimizle yarıştığımızın göstergesidir. Şimdi yeni bir yarış başlıyor. Bu seçimde biraz daha kendimizle yarışacağız ve sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız.


Sandık başında görevlilerimiz var. İlk sayım büyükşehir sayımlarıyla başlıyor. Daha sandık sonuçlarına bağlanmadan bizim arkadaşlarımız not alıyor ve SAS'a giriyor.


'2 milyon aktif teşkilat üyesi var'

Onun için de biz Türkiye'de çok hızlı bir şekilde alıyoruz. 1 milyon aktif, 1 milyon da lojistiğini sağlayan arkadaşlarımızla bu işi gerçekleştiriyoruz.


Bu işi salimen yürütebilmenin yolu 2 milyon aktif teşkilat üyesinin yapmasıyla gerçekleşiyor. Her seçim iddia ediyorum. Bu işi yürütmek kolay değildir. Yürütmek için böyle bir teşkilat yapısına sahip olması gerekir. Yine güçlü bir liderinin arkasında olması ve güçlü bir yazılımınızın olması lazım.


Teşkilatçılıktan başka ne varsa yapmaya kalkıştıkları için o geceyi gerçek bilgilerle aydınlatmak yerine nasıl algı oluştururuz düşüncesiyle hareket ettikleri için CHP'den bugüne kadar olmadı, bugünden sonra da olmayacak.


'Manipülasyonların önüne geçmek için duyarlı olalım'

Kulağınız bizde olsun. Bizim dışarıya koyacağımız ekranlarla tabloları izlemeye devam edelim. Birtakım manipülasyonların önüne geçmek için duyarlı olalım. YSK da almış olduğu kararlarla bu işin şaibesiz ilerlemesini sağlıyor. Sonuçlar geldikçe de diğer partilerle paylaşıyor.


Muhtar ve azaları sandıkta görev yapıp yapmaması sorundu. YSK dün aldığı kararla muhtar ve azalar sandıkta önceden adaylık olmadığı için, onların sandıkta olmasına bir engel görmedi. Kendilerine oy çıksa bile sandıkta görev almaya devam ederler. Yine dün verdiği kararla iftar olacak ya, sayım işleri iftara denk geldiği için YSK işlemlere ara vermeksizin devam edeceği kararını verdi. Ben tam bir demokrasi şöleninde geçecek bir seçim diliyorum.



İmamoğlu’na seçim şarkısı hazırlayan Murat İde Kurum’u sordu CHP’li aday övgüyle bahsetti: “Düzgün ve dürüsttür başarılı işlere imza attı”

CHP’nin Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan, Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Bir dönem TOKİ’de görev yapan Özarslan; TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında, daha önce Akşener’in danışmanlığını yapan şimdilerde ise Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırlayan gazeteci/müzisyen Murat İde’nin “Murat Kurum ile birlikte çalıştınız mı? Çalıştıysanız nasıl bulursunuz Kurum’u?” sorusunu cevapladı. Mesut Özarslan, Murat Kurum ile hem TOKİ’de birlikte çalıştıklarını hem de geçmişte okul arkadaşı olduklarını anlatarak, “Sayın Kurum ile de biz aynı zamanda okul arkadaşıyız, şahsını da çok severim. Gerçekten de düzgün ve dürüst bir insandır, o dönemde de ortak derslerimiz vardı biz gündüzcüydük, Sayın Kurum gececi dediğimiz bir sistemde ortak dersler alıyorduk o dönemden tanırız. Daha sonrasında da TOKİ Konut İdaresi’nde beraber çalışma şansımız oldu, başarılı işlere de imza atan bir arkadaşımızdır. Biz beraber projelere de imza attık. Yani iyi tanışırız kendisiyle” ifadelerini kullandı.


#Ali İhsan Yavuz
#AK Parti
#Seçim
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