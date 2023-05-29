Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Bolat Erdoğan'ın seçim zaferini değerlendirdi: Ülkeyi temsil etme kabiliyeti bu zaferi getirdi

Millet İttifakı'nın kaos vadettiğini belirten Bolat, "Bu seçim Türkiye için bir yol ayrımıydı bir dönüm noktasıydı. Ya doksanların eski yıkıcı istikrarsız siyaset ve istikrarsız ekonomi günlerine dönülecekti. Ya da 20 yıldan bu yana istikrar ve güven ortamında gösterdiği başarılı performansın devam edip Türkiye Yüzyılı'nın yeni hedeflerle taçlanacağı bir dönem olacaktı.

Allah'ta bir zafer nasip etti.