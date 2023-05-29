|
Seçim

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Bolat Erdoğan'ın seçim zaferini değerlendirdi: Ülkeyi temsil etme kabiliyeti bu zaferi getirdi

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, tvnet yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferine ilişkin konuştu. Millet İttifakı'nın kaos vadettiğini ve bu seçimin Türkiye için büyük bir yol ayrımı bir dönüm noktası mahiyetinde olduğunu belirten Bolat, Türkiye Yüzyılı'nın kapısının açılış sürecini anlattı. Bolat, "Halka verdiği güven, ülkeyi yönetmede büyük başarı, tutarlı siyaset, bölgedeki krizleri başarıyla yönetmek, halka hizmet, ülkeyi temsil etme kabiliyeti bu zaferi getirdi." ifadelerini kullandı.

23:18 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat.

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat.

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat tvnet'te katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki başarısını değerlendirdi.

Seçimlerin Türk demokrasisi adına tertemiz bir şekilde geride bırakıldığını belirten Bolat, "Dünya'nın 2023 yılının en önemli gündem maddesi olarak addettiği bir seçimi geride bıraktık.
Dünya siyasetinin ilgisi Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin nereden hangi seviyeye yükseldiğini ortaya koymuştur.
"şeklinde konuştu.


Millet İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinden sonra bir güç zehirlenmesi içine girdiğini belirten Bolat şöyle devam etti:

"O dönemin ekonomik sıkıntıları, Rusya Ukrayna savaşının yaşattığı enflasyon krizi ve altı şubat depremin olumsuzlukları üzerine muhalefet açısından felaket tellallığı fırsatı doğurdu. Uzun zamandır yürütülen siyasi söylem insanları yordu. Tehditler şantajlar insanları büyük ölçüde gerdi Cumhur İttifakına gönül verenler olgun bir şekilde süreci gözlemlediler ve seçim sonucuyla beraber büyük bir coşkuyla Türkiye dünya kupasını kazanmış gibi büyük bir sevinç gösterdiler. "

Millet İttifakı'nın kaos vadettiğini belirten Bolat, "Bu seçim Türkiye için bir yol ayrımıydı bir dönüm noktasıydı. Ya doksanların eski yıkıcı istikrarsız siyaset ve istikrarsız ekonomi günlerine dönülecekti. Ya da 20 yıldan bu yana istikrar ve güven ortamında gösterdiği başarılı performansın devam edip Türkiye Yüzyılı'nın yeni hedeflerle taçlanacağı bir dönem olacaktı.
Allah'ta bir zafer nasip etti.
" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ve Türkiye Yüzyılı'nın kapısının açılma sürecini anlatan Bolat,
"Halka verdiği güven, ülkeyi yönetmede büyük başarı, tutarlı siyaset, bölgedeki krizleri başarıyla yönetmek, halka hizmet, ülkeyi temsil etme kabiliyeti bu zaferi getirdi
." dedi.

#Ömer Bolat
#Albayrak Grubu
#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#tvnet
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara’da sağanak yağış sonrası ev ve işyerlerini su bastı