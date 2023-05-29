Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Bolat Erdoğan'ın seçim zaferini değerlendirdi: Ülkeyi temsil etme kabiliyeti bu zaferi getirdi

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat.
Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat tvnet'te katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki başarısını değerlendirdi.
Millet İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinden sonra bir güç zehirlenmesi içine girdiğini belirten Bolat şöyle devam etti:
"O dönemin ekonomik sıkıntıları, Rusya Ukrayna savaşının yaşattığı enflasyon krizi ve altı şubat depremin olumsuzlukları üzerine muhalefet açısından felaket tellallığı fırsatı doğurdu. Uzun zamandır yürütülen siyasi söylem insanları yordu. Tehditler şantajlar insanları büyük ölçüde gerdi Cumhur İttifakına gönül verenler olgun bir şekilde süreci gözlemlediler ve seçim sonucuyla beraber büyük bir coşkuyla Türkiye dünya kupasını kazanmış gibi büyük bir sevinç gösterdiler. "