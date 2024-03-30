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Seçim

Babasının hatırasına hürmet etmeli

Milli Görüş Hareketi’nin önemli isimlerinden 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) 31 Mart’ta yapılacak seçimlerdeki duruşuna ilişkin, "Filistin hassasiyeti yapıyorlar ancak İşgalci İsrail’e karşı topraklarını koruyan Hamas’ı terör örgütü olarak niteleyen CHP Genel Başkanının yanında hizalanıyorlar. Dünya üzerinde Filistin davasını mesele edinen tek kişi vardır, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Yeniden Refah Partisi’ne dünyevi pazarlıklar peşinde koşan bir görünümü yakıştıramıyorum. Erbakan hocanın oğlunun durması gereken yer milli görüşü temsil edenlerin yanıdır. Baba Erbakan yaptıklarıyla tarihe mal oldu, babasının hatırasına hürmet etmesini bekliyorum. Büyükşehirlerdeki adaylarını çekmesini ve desteklerini deklare etmesini bekliyorum" dedi.

Yusuf Özdemir
12:52 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman

Yeni Şafak’a konuşan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a çağrıda bulunan 27. dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman şunları söyledi:


İSRAİL KONYA HAVA SAHASINDA UÇTU

‘Erbakan hocanın Başbakan, Tansu Çiller’in Dışişleri Bakanı olduğu hükümette, Genel Kurmay 2. Başkanı Çevik Bir Telaviv’e gitti ve o görüşmede İsrail’e Konya hava sahasında uçuş yapma hakkı tanındı. Ve Başbakan Erbakan, Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’ya bu anlaşma nasıl iş diye sorduğunda, Genel Kurmay Başkanı Benim malumatımda oldu sayın Başbakan yanıtını verdi. Yani, bugün İsrail Filistin meselesinde olmaz laflar ileri sürerek çok yanlış ediyorlar.’


PAZARLIK EDİYORLAR

‘Yeniden Refah Partisi’ne dünyevi pazarlıklar peşinde olan, sıradan herhangi bir parti görünümünü yakıştıramıyorum. Ben, yanlış bir yol olarak görüyorum. Düz, tezi olan, yarın cenazesinde olacak olanlarla birlikte yol yürümeli. 2 si büyükşehir olmak üzere 4 şehir 35 ilçe istediler. Bu siyasi rüşvet demek. Ver rüşveti, al reyi. Bu çok yanlış bir şey.


İSTİKRARLI OLMALILAR

‘İstikrarlı olan bir partide böyle pazarlıklar olmaz. İstikrar lazım. Fatih Erbakan’ın siyasi şahsiyetini devam ettirmesini çok temenni ediyorum ve partinin kurucularının beyanlarında olduğu gibi seçimde büyükşehirlerdeki adaylarını çektiklerini deklare etmesini bekliyorum.’


CHP’YE KAZANDIRMAK İSTEMEK ÇOK ÜZÜCÜ

‘Milli görüş dediğimiz inancımızdır. İnancımızın gereği de ne isek o olduğumuzdur. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Gidip de Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) reklamcılarından da istifade edip onları kazandırmak için pozisyon almak çok üzücü. İstanbul adayları önce ahlak diyor, peki ahlak bunun neresinde?’


ERDOĞAN FİLİSTİN DAVASINI SAVUNAN TEK KİŞİDİR

‘Baba Erbakan yaptıklarıyla tarihe mal oldu, baba ayrı oğul ayrıdır. Erbakan’ın oğlu diye her şeyi aynı yapacak diye beklemiyorum ancak yine de babasının hatırasına hürmet etmesini bekliyorum. Tamamen bir yanılma ve yanılgı içindeler. Dünya üzerinde Filistin davasını mesele edinen tek kişi var. Recep Tayyip Erdoğan’dır. Birleşmiş Milletler (BM)’de çıkardığı haritayı hatırlayın. Tek başına İsrail’e gereken müdahaleyi yaptı.’


Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Mollaismailoğlu'ndan Genel Merkez'e Cumhur İttifakı çağrısı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Danışmanı Yücel Mollaismailoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin Cumhur İttifakı'nda yer alması gerektiğini belirtti. Yazılı açıklamada bulunan Mollaismailoğlu, geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında birleştiğini ve teveccüh gördüğünü belirtti. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nda yer almanın Milli Görüş'ün geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Mollaismailoğlu, "Vakit bütünüyle bitmeden bu yanlıştan vazgeçilerek Cumhur İttifakının desteklendiği açıklanmalıdır. Yoksa bir iki kişinin ihtirası yüzünde Türkiye siyasetine ikinci bir Saadet Partisinin kazandırılması kaçınılmazdır." dedi.

Partisinin disiplin kuruluna sevk ettiği Akyüz'den çarpıcı sözler: Yeniden Refah Partisi'nde operasyon yaptılar

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceği ve Murat Kurum’u destekleyeceği yönündeki ifadeleri nedeniyle partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, tvnet'te canlı yayınlanan Konuşmak Lazım programına konuk oldu. Akyüz, genel seçimlerden sonra Yeniden Refah Partisi'nde operasyon yapıldığını, bazı isimlerin görevlerinin değiştirildiğini, pasifize edildiğini söyledi. İsim belirtmeyen Akyüz, partinin 'birilerinin eline geçtiğini' ifade ederek, "Onlar da istedikleri gibi at oynatıyorlar. İttifak olmasın. AK Parti düşmanlığı, Tayyip Erdoğan düşmanlığı şeklinde siyaset yapıyorlar." dedi. Akyüz, konuşmasının devamında pasifize edilen isimlerin yerine dışarıdan başka isimlerin getirildiğini ve bunların da ittifaka karşı isim olduklarını söyledi. İstanbul'un çok kritik olduğunu, ittifak ruhunun devam etmesi gerektiğinin altını çizen Akyüz, "Önce operasyonu yaptılar, sonra ittifakı önlediler. Ondan sonra İstanbul'da aday çıkarılmasın dedik. İstanbul'da büyük bir oyun oynanıyor. İstanbul'da aday çıkarmasaydınız millet sizi kahraman yapardı." ifadelerini kullandı.



#İsmail Kahraman
#Yeniden Refah Partisi
#AK Parti
#Necmettin Erbakan
#Fatih Erbakan
#Recep Tayyip Erdoğan
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