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Seçim

Bakan Dönmez: Sandık numarası 2023'tü inşallah uğurlu gelir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur için oyunu Eskişehir'de kullandı. Bakan Dönmez, 2023 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin Türkiye ve Eskişehir için hayırlı olması temennisinde bulundu.

16:11 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
ikinci tur için oyunu Eskişehir'de kullandı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'ndeki Eti Maden İşletmeleri İlkokulu'na gelen Dönmez, oy kullanmak için bir süre sırada bekledi ve bu esnada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bakan Dönmez, 2023 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin Türkiye ve Eskişehir için hayırlı olması temennisinde bulundu.


Seçimin sakin geçtiğini ifade eden Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Türkiye ilk defa ikinci tur seçimleri tecrübe ediyor. Ama sonunda demokrasimiz, halkımız kazanacak ve sandıktan çıkana herkes tabii ki saygı gösterecek. Öte yandan enerjiyle ilgili olarak da seçimlerin yapıldığı okullarda ve oyların sayılacağı noktalarda seçim kurullarında da gerekli tedbirleri birinci turda olduğu gibi almıştık. An itibarıyla da herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Planladığımız şekliyle devam ediyor. Vatana millete tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sandık numarası 2023'tü inşallah uğurlu gelir. Geçtiğimiz seçimde de burada önde çıkmıştık. İnşallah bunda da öyle olur."


Türkiye son sözünü söyledi: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean Yeni Şafak'ta
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Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçememesiyle bugün yeniden sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, saat 17.00'ye kadar devam edecek. 191 bin 884 sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Türk siyasi tarihinde ilk defa yaşanacak bu seçimde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 61 milyon seçmenin oyunu almak için yarışacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için seçimin daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz" dedi. Seçim sonuçları, açıklanmaya başlandığı andan itibaren yenisafak.com.tr'de olacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilk yaşandı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilk yaşandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Fatih'te oy kullandı. Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilki yaşadıklarını ifade eden Kurtulmuş, "İlk sefer bir seçim ikinci tura kaldı. Bugün de ümit ediyoruz ki sandıklarda çok yüksek bir katılımla milletimiz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna büyük bir rağbet gösterecektir. Burada oy kullanan vatandaşlarımıza tercihleri dolayısıyla bizim hep söylediğimiz şey, sandık ülkenin namusudur, onurudur. Milli iradeyi hepimiz saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Seçim sonuçları ne olursa olsun, sandıklardan ne çıkarsa çıksın baş göz üstünedir. Çünkü demokrasinin bir tane hakemi vardır, bir tane hakimi vardır. O da milletin bizatihi kendisidir." dedi.

#Fatih Dönmez
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Eskişehir
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