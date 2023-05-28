Bakan Karaismailoğlu oyunu kullandı: Yarım kalan maçı bugün tamamlayacağız

Bakan Karaismailoğlu oyunu Trabzon'da kullandı.
Türkiye, saatler sonra 5 yıl daha görev yapacak yeni Cumhurbaşkanı'nı öğrenecek. Sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi, akşam 17.00'da sona erecek.
Sandıklara akın var
İlk turdaki oy verme yoğunluğu, bugün de dikkat çekti. Milyonlar, gönlündeki adayı seçmek için sandık başına giderken, partili isimler de erken saatlerde oyunu kullandı.
'Memleketin geleceği için adım atıyoruz'
AK Parti'nin Trabzon 1’inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, memleketi Trabzon'da oy kullandı. "Demokrasinin olmazsa olmazı sandık başındayız şu anda. 14 Mayıs'ta yarım kalan maçı bugün bitireceğiz. Bu günler güzel günler. Memleketin geleceği için adım atıyoruz. Trabzon’da oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." dedi.