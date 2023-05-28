Bakan Karaismailoğlu oyunu kullandı: Yarım kalan maçı bugün tamamlayacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ikinci tur seçimleri için Adana'da oyunu kullandı. Ardından kameraların karşısına geçen Çelik, vatandaşları sandığa davet ederek, "Herkes sandığa gidip oyunu kullanmalı. Demokrasimizin gücünü gösterdik, bu ülkemizin en büyük zenginliğidir. Güvenli mekanizmalarla seçimizi yapıyoruz, herkes sandığa gidip demokrasiye sahip çıkmalıyız. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.