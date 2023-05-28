Bakan Koca oyunu Üsküdar’da kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Bakan Koca'ya eşi Hale Koca ve oğulları Zahid Esat ile Abdülaziz Emir Koca da eşlik etti. Bakan Koca, burada vatandaşlarla da sohbet etti. Oy kullanacağı sınıfa giren Bakan Koca, sandık görevlileriyle de tek tek selamlaştı. Bakan Koca ve ailesi 3280 nolu sandıkta oy kullandı.