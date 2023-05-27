Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nun basacak tuşu kalmadı diyerek paylaştı: Meclisi umursamadan ilçelere il olma vaadi

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermenin 'günah' olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' olmakla itham eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes." diye konuştu.