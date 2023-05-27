Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nun basacak tuşu kalmadı diyerek paylaştı: Meclisi umursamadan ilçelere il olma vaadi

Kılıçdaoğlu'nun ilçelere il vaadi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son vaadini eleştirdi. Siyasi söyleminde bir türlü zemin bulamayan Kılıçdaroğlu'nun vatandaşların 'kredi borçlarını ödeyeceğini' söylemesiyle başlayan sms furyasına bu sefer ilçelere il olma vaadi eklendi.
Artık basacak tuşu kalmadı: Kılıçdaroğlu'nun emekliliğine bir gün kaldı
Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun Gebze ve İnegöllü vatandaşlara hitaben- gönderdiği mesajlara değindi.
"Kılıçdaroğlu’nun artık basacak tuşu kalmadı, şimdi de bol keseden il dağıtıyor" diyen Varank'ın twitter paylaşımı şöyle:
"Kılıçdaroğlu’nun artık basacak tuşu kalmadı, şimdi de bol keseden il dağıtıyor, ama o kadar cahil ki illerin kanunla kurulduğundan haberi yok. Cumhurbaşkanı adayı olarak Meclis’in iradesine ipotek koyabileceğini zanneden Kılıçdaroğlu'nun emekliliğine bir gün kaldı."
Gebze ve İnegöl'ü il yapmakta kararlı
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mesajlarla Gebze ve İnegöl'ü il yapmaya kararlı olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mesajlar şöyle: