Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: İstifa etsen mi artık ne dersin?

2.tur seçimleri için milyonlarca seçmen bugün bir kez daha sandık başına gitti. İlk turda en çok oyu olan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millete İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanlığı için yarıştı. 28 Mayıs 2. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları resmi olmayan verilere göre ortaya çıktı. Peki Anadolu Ajansı’nın (AA) verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde gidiyor? Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? Anlık güncellenen grafik ve haberimizden cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu takip edebilirsiniz.