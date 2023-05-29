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Seçim

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: İstifa etsen mi artık ne dersin?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Varank, "İstifa etsen mi artık, ne dersin? Kılıçdaroğlu" diye sordu.

16:00 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Mustafa Varank

Kemal Kılıçdaroğlu - Mustafa Varank

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti ancak adaylar yüzde 50+1 kuralını sağlayamadığı için seçimler 2. tura kaldı. 28 Mayıs yani dün yapılan seçimlerde YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı ve buna göre Erdoğan, 5 yıl daha cumhurbaşkanlığı yapacak.

Seçimde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 47.84'lük oy oranıyla seçimi kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan çok konuşulacak bir çağrı geldi.

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaparak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstifa etsen mi artık, ne dersin? Kılıçdaroğlu"




#Mustafa Varank
#kemal kılıçdaroğlu
#seçim
#istifa
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