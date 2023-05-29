Çatalca'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle 81 ile ithafen 81 kurban kesildi

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi farklı kutlamalara sahne oldu. Çatalca'da bir iş adamı, 81 ili temsilen 81 kurban keserken, 29 Mayıs İstanbul'un fethi de unutulmadı.

Kuran tilaveti eşliğinde başlayan organizasyonda kesim işlemlerinin ardından vatandaşlara yemek dağıtıldı. Kesilen kurbanların ise çeşitli dernek ve kuruluşlara bağışlanacağı öğrenildi.

Programa katılan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Akın Bayram, 'Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır' sözüne vurgu yaparak, "Aynı kan bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yeni bir çağ açarak devam edecek. Nasıl 570 yıl önce peygamberin övgüsüne mahzar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han bu ülkeye çağ atlatmışsa, bugün de aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çağ atlayacağız." dedi.

21 yıl içerisinde çok ciddi kazanımlar sağladık diyen Bayram şöyle devam etti:

"Ülke olarak çok ciddi birikimlerimiz oldu. Bundan sonra yeni Türkiye yüzyılında bu birimlerin üzerine çok daha fazlasını koyacağız, çok daha ileriye götüreceğiz. Bundan yana hiçbir tereddütlümüz yok. Bu hassasiyetimizle dün olduğu gibi bugünde çalışmalarımıza devam edeceğiz"







