|
Seçim

CHP Genel Merkezi 'yas' evine döndü: Bozgun herkesi ağlattı

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu'nun 12'inci seçim mağlubiyetinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlattı. Canlı yayında zor anlar yaşayan Gürses, "Dün gece çok kişi ağladı. CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı." şeklinde konuştu.

22:43 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Özlem Gürses.

Özlem Gürses.

Türkiye tarihi bir seçim yaşadı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giren Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 12'inci mağlubiyetini yaşadı.

Herkes ağladı



CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses ise CHP Genel Merkezi'nde seçim gecesi yaşananları anlattı. Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti sonrası zor anlar yaşayan CHP'liler'in ağladığını anlatan Gürses şöyle konuştu:

"Dün gece çok kişi ağladı. CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. Oldukça gözyaşı dolu bir geceydi herkes için ama ben en çok CHP Gençlik Kolları'ndaki gençlerin ağlamasına üzüldüm."


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP Genel Merkezi
#Özlem Gürses
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara’da sağanak yağış sonrası ev ve işyerlerini su bastı