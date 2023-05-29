CHP Genel Merkezi 'yas' evine döndü: Bozgun herkesi ağlattı

Türkiye tarihi bir seçim yaşadı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giren Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 12'inci mağlubiyetini yaşadı.

"Dün gece çok kişi ağladı. CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. Oldukça gözyaşı dolu bir geceydi herkes için ama ben en çok CHP Gençlik Kolları'ndaki gençlerin ağlamasına üzüldüm."