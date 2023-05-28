CHP'li seçmen ortalığı karıştırma peşinde: Tribünleri sokağa davet etti

Türkiye 2. tur için sandık başına gidiyor. Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı.

Seçimle birlikte sosyal medyada provokotif paylaşımlar da art arda geliyor. Son olarak Fenerbahçeli bir taraftar mültecilere ağır hakaretler ederek, "Seçimi AK Parti kazanırsa mültecileri s... için bütün tribünlerin bir olup sokaklara inmesi gerekiyor yoksa Türkiye diye bir ülke kalmaycak!" ifadelerini kullandı.