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Seçim

CHP'li seçmen ortalığı karıştırma peşinde: Tribünleri sokağa davet etti

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandığa gidiyor. Yoğun katılımın gözlendiği seçimlerde provokatif paylaşımlar da sürüyor. Fenerbahçeli bir seçmen, Mültecilere ağır hakaretler ederek, AK Parti'nin seçimi kazanması taraftarları sokağa inmeye davet etti. Büyük tepki toplayan paylaşım kısa süre sonra silindi, kullanıcı hesabını korumaya aldı.

15:02 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Büyük tepki toplayan paylaşım kısa süre sonra silindi, kullanıcı hesabını korumaya aldı.

Büyük tepki toplayan paylaşım kısa süre sonra silindi, kullanıcı hesabını korumaya aldı.

Türkiye 2. tur için sandık başına gidiyor. Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı.

Oy verme işlemi başladı

Seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek.

Mültecilere ağır hakaret

Seçimle birlikte sosyal medyada provokotif paylaşımlar da art arda geliyor. Son olarak Fenerbahçeli bir taraftar mültecilere ağır hakaretler ederek, "Seçimi AK Parti kazanırsa mültecileri s... için bütün tribünlerin bir olup sokaklara inmesi gerekiyor yoksa Türkiye diye bir ülke kalmaycak!" ifadelerini kullandı.




#Cem Kaan
#Fenerbahçe
#seçim
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Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur oyları ne zaman sayılacak?