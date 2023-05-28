CHP'li seçmen ortalığı karıştırma peşinde: Tribünleri sokağa davet etti

Büyük tepki toplayan paylaşım kısa süre sonra silindi, kullanıcı hesabını korumaya aldı.
Türkiye 2. tur için sandık başına gidiyor. Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı.
Oy verme işlemi başladı
Seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek.
Mültecilere ağır hakaret
Seçimle birlikte sosyal medyada provokotif paylaşımlar da art arda geliyor. Son olarak Fenerbahçeli bir taraftar mültecilere ağır hakaretler ederek, "Seçimi AK Parti kazanırsa mültecileri s... için bütün tribünlerin bir olup sokaklara inmesi gerekiyor yoksa Türkiye diye bir ülke kalmaycak!" ifadelerini kullandı.