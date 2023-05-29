CHP'nin kalesi Artvin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan galip

Tükiye, dün rekor bir katılım ile sandık başına gitti ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı. Sandıkların yüzde 100'ü açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan galip geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere oranla da oyunu artırdı. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nden galip çıktı. 2019 yılında CHP'nin kazandığı Artvin, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tercih etti. CHP'nin kalesi olarak görülen Artvin'de alınan sonuçlar sonrası Karadeniz, sarı renge boyandı.