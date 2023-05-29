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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen illerin tümünde oylarını artırdı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki 11 ilde, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 8 ilde oylarını artırdı.

10:37 . 29/05/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, 14 Mayıs'taki
'nin ilk oylamasına ilişkin YSK'nın verileri ile dün yapılan ikinci tura ilişkin kesin olmayan sonuçlar derlendi.
Buna göre Erdoğan, depremden etkilenen
Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da
oylarını birinci tura göre yaklaşık 2-4 puan yükseltti.

Erdoğan'ın oy oranı 4,44 puanla en fazla Kilis'te arttı. Bu ilde birinci turda yüzde 65,55 oy alan Erdoğan, ikinci turda oranı yüzde 69,99'a yükseltti.

Kahramanmaraş'ta birinci turda yüzde 71,88, Osmaniye'de yüzde 62,31 oranında oy alan Erdoğan, ikinci turda bu iki ilde oyunu 3,89'ar puan artırdı. İkinci turda Kahramanmaraş'tan Erdoğan'a, yüzde 75,77, Osmaniye'de ise yüzde 66,20 oranında oy çıktı. Bu rakamlara göre, Erdoğan deprem bölgesindeki iller arasında en çok oyu Kahramanmaraş'tan aldı.

Erdoğan, Elazığ'da ise birinci turda aldığı yüzde 67,17'lik oy oranını 3,1 puan artırarak yüzde 70,27'ye yükseltti. Elazığ'ın ardından en fazla oy artışı görülen iller, 2,98 puanla Gaziantep, 2,86 puanla Şanlıurfa, 2,74 puanla Adıyaman, 2,57 puanla Malatya, 2,1 puanla Hatay, 1,91 puanla Diyarbakır olarak sıralandı.

Hatay'da, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun önüne geçti

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da seçimin birinci turunu önde tamamlayan Kılıçdaroğlu, ikinci turda, oy oranını artırmasına rağmen Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

Hatay'da birinci turda yüzde 48,03 oy alan Erdoğan, oy oranını ikinci turda yüzde 50,13'e, Kılıçdaroğlu ise yüzde 48,08'lik oy oranını yüzde 49,87'ye çıkardı. Erdoğan, Hatay'daki bu sonuçla ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun önüne geçti.

Kılıçdaroğlu'nun oylarının arttığı ve azaldığı iller

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 ilden 8'inde oylarını birinci tura göre artırdı, Adana, 3,17'lik farkla en fazla artışın görüldüğü il oldu. İlk turda yüzde 50,88 olan Kılıçdaroğlu'nun Adana'daki oy oranı yüzde 54,05'e çıktı.

Adana'yı 3,06 puanlık artışla Osmaniye, 2,99 puanla Kilis, 2,61'le Gaziantep, 2,03'le Kahramanmaraş, 1,79'la Hatay, 1,49'la Elazığ, 0,94 puanla Malatya izledi.

Kılıçdaroğlu'nun oy oranı, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise düştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'da birinci turda yüzde 31,24 olan oy oranı, ikinci turda yüzde 31,06'ya, Diyarbakır'da yüzde 71,95 olan oy oranı ikinci turda yüzde 71,61'e, Şanlıurfa'da ise yüzde 36,08 olan oy oranı yüzde 35,14'e geriledi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Cumhurbaşkanlığı seçimi
44 dakika önce
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