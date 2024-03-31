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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara sahip çıkma vakti!

Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını önemle rica ediyorum" dedi.

Pınar Görgü
17:15 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 17:39 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandık görevlileri tarafından sandıklar açılarak oyların sayımına başlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy verme işleminin 17.00 itibarıyla sona verdiğini belirterek, son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar sandıklara sahip çıkılmasını istedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.


Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
  • "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum"




#Recep Tayyip Erdoğan
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