Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin stresini memleketi Rize'de atması bekleniyor

İkinci turu 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, ilk turda olduğu gibi bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladı. Resmi olmayan sonuçlara göre,

Erdoğan, oyların yüzde 52,16’sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84’te kaldı.