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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin stresini memleketi Rize'de atması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tempolu yaşanan seçim sürecinin stresini Rize'de atması bekleniyor. Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor Kulübü’nü ziyaret edeceği de tahmin edilen Erdoğan’ın ayrıca yapımı devam eden Şehir Hastanesi, Lojistik merkez ve şehir merkezinde inşaatında sona gelinen kentsel dönüşüm alanlarında da incelemede bulunacağı öğrenildi.

10:49 . 30/05/2023 Salı
IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

İkinci turu 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, ilk turda olduğu gibi bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladı. Resmi olmayan sonuçlara göre,
Erdoğan, oyların yüzde 52,16’sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84’te kaldı.

Yaklaşık 3 ayı aşan seçim serüvenini yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dinlenmek için babaocağı Rize’ye gelmesi bekleniyor. Kurban Bayramı öncesi Rize’ye gelmesi beklenen Erdoğan’ın dinlenmek için geldiği Rize’de AK Partili yöneticiler ile birebir görüşme yapacağı ve babaocağında 3 vekillikten birinin kaybedilmesinin nedenlerini il yöneticileri ile görüşeceği öğrenildi.


Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor Kulübü’nü ziyaret edeceği de tahmin edilen Erdoğan’ın ayrıca yapımı devam eden Şehir Hastanesi, Lojistik merkez ve şehir merkezinde inşaatında sona gelinen kentsel dönüşüm alanlarında da incelemede bulunacağı öğrenildi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Rize
#AK Parti
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