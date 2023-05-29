Cumhurbaşkanı seçiminde halkın tercihi 2014'ten bu yana değişmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Muharrem İnce'nin yüzde 30,64 ile 15 milyon 340 bin 321 oy sayısına ulaştığı seçimde yüzde 8,40'la Selahattin Demirtaş'a 4 milyon 205 bin 794, yüzde 7,29'la Akşener'e 3 milyon 649 bin 30, yüzde 0,89'la Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, yüzde 0,20 ile Doğu Perinçek'e 98 bin 955 oy çıktı.
Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ise Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ile seçim yarışına girdi ancak adaylardan İnce, seçime 3 gün kala adaylıktan çekildi.
Adaylar yüzde 50'den 1 oy fazlasını alamadığı için 14 Mayıs seçimlerinde en fazla oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yeniden seçmenin karşısına çıktı.