Darbe döneminin bittiğini ilan edelim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Allah’ın izniyle yarın (bugün) akşam öyle bir kazanacağız ki bir avuç kifayetsiz dışında, birliğimize ve dirliğimize uzanan kirli eller dışında, ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek” dedi. Partisinin Beykoz’daki mitinginde konuşan Erdoğan, yurt dışındaki 2 milyon vatandaşın oy kullandığını belirterek, “PKK ne yapıyor, onlara saldırıyor ama onlar oylarını cesaretle kullandılar” ifadelerini kullandı.

TARİHİ BİR ZAFERİN İŞARETİ

Mitingin yapıldığı meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil, aynı zamanda günden güne büyüyen tarihi bir zaferin işaretini gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu meydanda büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül vermiş, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla on binlerce nefer görüyorum. Bu meydanda, özgür iradesine zincir vurdurmayan, istiklaline aşık demokrasi kahramanlarını görüyorum. Tıpkı bugün bu meydana koştuğumuz gibi yarın da sandıklara koşuyor muyuz? Sabah erken saatlerinden itibaren oylarımızı kullanıyor muyuz? Bir önceki seçimde sandığa giden hiçbir kardeşimiz fire vermeyecek, buna var mıyız? Hatta ne sebeple olursa olsun gidemeyen varsa onları da teşvik edeceğiz. 14 Mayıs’ta yarım bıraktığımız işi inşallah yarın aradaki farkı daha da açarak, ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz?”

PKK’YA RAĞMEN OY KULLANDILAR

Erdoğan, 14 Mayıs’taki seçimlerde CHP, DEVA Partisi, HDP ve İYİ Parti gibi partilere oy veren seçmenlerin 28 Mayıs’ta Cumhur İttifakı’na oy vereceğine inandığını söyledi. “Onları da davet edeceğiz, onlar da bu milletin evlatları. İnşallah birlikte de yürüyeceğiz” diyen Erdoğan, “Dünyanın dört bir yanında her gece ellerini semaya açan mazlum ve mahzun gönüller kazanacak. Şu ana kadar yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız ne yaptı, oy kullandı. PKK ne yapıyor, onlara saldırıyor ama onlar oylarını cesaretle kullandılar. Şimdi o oylar Ankara’ya geldi. Onlar da açılacak, inşallah o torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak” değerlendirmesini yaptı.

KADINLAR HEP KAZANDI BAY KEMAL

Kimsenin ötekileştirilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Ya bu sahtekarlar ne diyorlar; ‘Kadınlar kaybedecek.’ Kadınlar niye kaybedecek? Bunlar böyle sahtekar. 21 senedir bu ülkenin kadınları kaybetmedi, hep kazandı Bay Kemal. Ama siz, bizim kızlarımıza üniversitelerimizin kapısını kapattınız. Senin yardımcın, ismini vermeye gerek yok, ikna odalarında kızlarımızın başlarını açtırttı, onları ikna etmeye çalıştı. ‘Nur Serter’, adını istiyorsunuz, verdim. Şimdi nerede Nur Serter? Yok. Ama sen göstermelik olarak başörtülü kızlarımızı, bayanları alıyorsun, onlara bir rozet takarak, ‘Bak biz başörtüye karşı değiliz’ diyorsun. Ya bırak bu sahtekarlığı, bu cambazlığı bırak. Artık biz sizin cemaziyelevvelinizi biliyoruz. Ne olduğunuzu biliyoruz”

Provokasyonlara prim vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaybedeceklerini gördükçe milleti kutuplaştırmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Kandil’deki ve Pensilvanya’daki alçaklarla yol yürümenin hıncını milletten çıkarmak isteyenlerin provokasyonlarına prim vermeyeceğiz. Allah’ın izniyle yarın akşam öyle bir kazanacağız ki bir avuç kifayetsiz dışında, birliğimize ve dirliğimize uzanan kirli eller dışında, ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki milli iradeye parmak sallayan hadsizler dışında, Kandil’den Türk siyasetini dizayn etmeye çalışanlar dışında, Pensilvanya’dan ülkemizi karıştırmaya uğraşanlar dışında hiç kimse üzülmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye kazanacak. Tüm renkleriyle milletimiz kazanacak, uğruna nice bedel ödediğimiz demokrasimiz kazanacak. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin iradesini meşru yollarla gösteren tüm seçmenler kazanacak.”

Tek yürek tek bileğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun’un seslendirdiği “Birlikte Türkiye’yiz” klibini Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, “Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye’yiz” notunu yazdı.

Eyüpsultan’da akşam namazı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki programlarının ardından akşam namazını Eyüpsultan Camii’nde kıldı. Camiye girişi sırasında çevredeki vatandaşlar, Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Akşam namazını eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı. Erdoğan’ı görmek için gelen vatandaşlar, camide ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, “Recep Tayyip Erdoğan” ve “İşte ordu, işte komutan” gibi sloganlar attı.

Hep beraber sandığa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimin her bir ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz. Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim” dedi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”14 Mayıs’ta Meclis’te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı’nı başlatalım” ifadelerini kullandı.

Milletimize emanetiz

Cumhurbaşkanı seçiminin bugün gerçekleştirilecek ikinci turuna işaret eden Erdoğan, önümüzde yine bir karar anı olduğunu söyledi. Erdoğan, “Yarın (bugün) sadece kendimizle ilgili değil, evlatlarımızın, ülkemizin istikbaliyle ilgili de çok hayati bir karar vereceğiz. Sizlerin emanetine asla leke bulaştırmamış bir kardeşiniz olarak 5 yıl daha bu göreve talibiz. Son 21 yıldır milletimiz bize emanetti, yarın biz de milletimize emanetiz. Tıpkı bizim gibi sizlerin de emanete halel getirmeyeceğinize inanıyorum” diye konuştu.







