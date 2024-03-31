DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

Sap ile samanı birbirine karıştırmamak lazım. En önemlisi de ilkeli ve tutarlı olmak lazım. DEM Parti’yi PKK’nın partisi olduğu için muhatap kabul etmemeyi anlarım, lakin DEM Parti’ye şu veya bu nedenle oy veren vatandaşları hiçbir şekilde muhatap kabul etmemeyi anlamam. Hele herkese açık olması gereken belediye kapısının bir tek DEM’lilere kapalı olacağının söylenmesini zinhar anlamam. Bu, sap ile samanı karıştırmak anlamına gelir. En fenası da bu ülkenin anayasa gereği eşit olan vatandaşlarının