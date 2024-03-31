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Seçim

DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanamayacağı açıklandı.

12:22 - 31/03/2024 Pazar
DHA
Meral Danış Beştaş
Meral Danış Beştaş
DEM Parti'den yapılan açıklamada,
"Bilindiği üzere 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra bellirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eşbaşkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır"
denildi.






#DEM Parti
#Meral Danış Beştaş
#Seçim
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