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Seçim

FETÖ ve CHP'nin kaset kumpası sonrası adaylıktan çekilen İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. CHP ve FETÖ'nün kaset kumpası sonrası adaylıktan çekilen İnce Erdoğan için paylaştığı mesajında, "Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim" ifadelerine yer verdi.

23:56 . 28/05/2023 Pazar
AA
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye yakışan bir olgunlukla barış içinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan İnce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti 'Nerede yanlış yapıyoruz' diye kafa yormaya davet ediyorum."



#Muharrem İnce
#Memleket Partisi
#Recep Tayyip Erdoğan
43 dakika önce
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