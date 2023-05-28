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Seçim

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu oyunu kullandı 

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

11:45 . 28/05/2023 Pazar
DHA
Zekeriya Yapıcıoğlu

Zekeriya Yapıcıoğlu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Sabah 10.30'da parti yöneticileriyle birlikte okula gelen Yapıcıoğlu, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra 1250 numaralı sandıkta  oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Yapıcıoğlu, "14 Mayıs'ta sandıkların başına gittik, seçimler tamamlandı ama cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. İlk defa ikinci tur oluyor, bu da ikinci seçim. Hayırlı olsun kazasız belasız kavgasız görüntüsüz bir şekilde seçimler sonuçlanır. Milletimizin iradesi en sağlıklı şekilde tamamıyla sandığa yansır ve sandığa yansıyan irade neyse olduğu gibi oradan çıkar. Sonuç ne olursa olsun sanıktan çıkanı herkes kabul etmeli. Ben inanıyorum ki milletimiz engin sağduyuyla en hayırlı olanı takdir edecektir" dedi. 

#Zekeriya Yapıcıoğlu
#Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu
#Seçim
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