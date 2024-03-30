İki milyon görevliyle anında sonuç

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim gününe ilişkin sandık başında görev alan partilileri ‘manipülasyonlar’ konusunda uyardı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Yavuz, partisinin seçimlere yönelik hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi. Seçim sonuçlarını takip edebilmek için sabah erken saatlerde parti genel merkezinde olacaklarını ifade eden Yavuz, çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Sonuç Alım Sistemi'ni (SAS), seçim alarm sistemi olarak gördüklerini ifade eden Yavuz, “Burada 100'e yakın arkadaşımız var, arkadaşlarımız o gün burada olacaklar. Buranın da il-ilçe uzantıları olacak ve o günü SAS sistemi üzerinden koordine edeceğiz” ifadesini kullandı.





MANİPÜLASYON UYARISI

Seçim gününün çok önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, “Seçim günü gözünüz, kulağınız bizde olsun. Çünkü biz çok iddialı bir şekilde, seçimi çok hızlı bir şekilde alan, toplayan ve aynı zamanda seçim sonuçlarını analiz eden ve itiraz şikayetleri de bu sistem üzerinden koordine eden bir partiyiz. Dolayısıyla çok hızlı alacağımız için seçim sonuçlarını, herhangi bir manipülasyon olmasın diye de sık sık açıklamaları da girmek istiyoruz” diye konuştu.





BU İŞİ ADAMAKILLI YAPIYORUZ

Oluşturdukları SAS merkezi sayesinde seçim sonuçlarını çok hızlı bir şekilde aldıklarını ifade eden Yavuz, AK Parti'nin seçim günü 1 milyon aktif görevli, 1 milyon da lojistik sağlayan teşkilat mensubuyla sahada olacağını söyledi. Seçim sürecini koordine etmenin kolay olmadığını anlatan Yavuz, “Çünkü bu işi yürütebilmeniz için böyle bir teşkilat yapısına sahip olmanız gerekir ki o da en az 2 milyon kişiyi bulmanız, eğitmeniz ve koordine etmenizden geçiyor. Yine güçlü bir liderinizin, her an arkanızda olan bir liderimizin ve güzel de bir yazılımınızın olması gerekiyor. Bütün bunlar AK Parti'de fazlasıyla olduğu için biz bu işi adamakıllı yapıyoruz” dedi.





ERDOĞAN’DAN ANLIK TAKİP

Bir gazetecinin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sonuçları SAS'tan alacağını söyleyebilir miyiz?” sorusu üzerine Yavuz, şu yanıtı verdi: “Evet doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul sürecinden beri sonuçların çok hızlı almasını son derece mühimsiyor. Yine sonuçları kendisi bizim sistemimizin üzerinden izliyor. Yer yer de arayıp direktiflerde bulunuyor, talimatlar veriyor. Bazı yerlerde neden biraz geç geldiğini sorguluyor veya daha iyi olması için ne yapmamız gerektiği noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın hep bize süreç içerisinde telkin ve tavsiyeleri bulunuyor. Sayın Cumhur-başkanımız bizzat oradan gelen veriler üzerinden Türkiye'deki sonuçları alıyor.”



