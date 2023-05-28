İstanbul Havalimanı'nda 15 bini aşkın oy kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için ülke genelinde saat 08.00'de 30 bin 803 sandıkta oy verme işlemi başladı. Türkiye’deki 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 13. Cumhurbaşkanını seçecek.