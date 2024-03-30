İstanbul’da 300 bin görevli

Türkiye yarın sandık başına gidiyor. Yurt genelinde 61 milyon 441 bin 881 seçmen, 5 yıl için kendilerini yönetecek kadroları seçmek için oy kullanacak. İstanbul’da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da hazırlıklarını sürdürüyor. 11 milyon 223 bin 924 seçmen, 31 Mart Pazar günü 2 bin okulda 33 bin 240 sandıkta oy kullanacak. Seçim güvenliği için olağanüstü önlemleri devreye alan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, her sandık başına 1 yedek 1 asil olacak şekilde partili görevlendirdi. Yaklaşık 67 bin AK Partili görevli seçim güvenliği için sandık başında olacak.





AVUKAT ORDUSU HAZIR BEKLEYECEK

Okul sorumlularının yanında her katta da partininin görevlileri bulunacak. Ayrıca her bir okulda avukatlar da hazır olacak. Bunun yanında AK Parti İl Başkanlığı binasında avukatlardan oluşan bir ekip, gelen şikayetleri değerlendirip, çözüm üretmek için telefon başında olacak. İftar saati ise görevlilere iftarlıklar dağıtılacak. Engelli, yaşlı ve hastalar da yine görevliler tarafından okullara getirilecek, oy kullanmaları sağlanacak. Toplamda 250-300 bin AK Partili seçim günü sahurun hemen ardından sahaya çıkıp, görev alacak.





TUTANAKLAR AK PARTİ SİSTEMİNE İŞLENECEK

Oy kullanım işlemlerinin tamamlanmasının ardından müşahitler, sandık başkanınından aldıkları ıslak imzalı tutanaklarındaki verileri AK Parti’nin sistemine işleyecek. Oy tutanaklarının ilçe seçim kurullarına teslim edilmesi ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi de yine görevliler tarafından gerçekleştirilecek.



