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Seçim

Kılıçdaroğlu'na 11 ilde büyük darbe: Oyları 2 haftada eridi

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkat çeken bir tablo da ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda 11 şehirde aldığı oyların ikinci tura oranla düştüğü görüldü.

13:01 . 29/05/2023 Pazartesi
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Kılıçdaroğlu'nun oyları 11 ilde eridi.

Kılıçdaroğlu'nun oyları 11 ilde eridi.

Türkiye'de halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için dün yeniden sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yener, resmi olmayan sonuçlara göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı.

Erdoğan 11 ilde oylarını artırdı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki 11 ilde, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 8 ilde oylarını yükseltti.





Kılıçdaroğlu'nun oyları düştü

Öte yandan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkat çeken bir tablo da ortaya çıktı. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun oyları 11 ilde birinci tura oranla düştüğü kaydedildi. İşte Kılıçdaroğlu'nun oy kaybettiği şehirler.

Adıyaman

1. tur: 31.24 (99.771 Oy)

2. tur: 31.16 (97.982 Oy)

Ağrı

1. tur: 65.8 (142.021 Oy)

2. tur: 65.34 (129.693 Oy)

Bingöl

1. tur: 32.53 (47.195 Oy)

2. tur: 31.92 (44.885 Oy)

Bitlis

1. tur: 50.91 (88.779 Oy)

2. tur: 50.21 (82.926 Oy)

Diyarbakır

1. tur: 71.96 (651.793 Oy)

2. tur: 71.61 (610.078 Oy)

Hakkari

1. tur: 72.32 (109.148 Oy)

2. tur: 72.11 (102.784 Oy)

Mardin

1. tur: 66.11 (289.109 Oy)

2. tur: 65.24 (274.420 Oy)

Muş

1. tur: 58.88 (108.519 Oy)

2. tur: 58.33 (101.792 Oy)

Siirt

1.tur: 56.26 (91.352 Oy)

2.tur: 55.44 (85.992 Oy)

Şanlıurfa

1. tur: 36.08 (352.939 Oy)

2. tur: 35.14 (330.565 Oy)

Van

1. tur: 62.26 (334.192 Oy)

2. tur: 61.5 (308.421 Oy)



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim
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