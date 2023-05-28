Manipülasyona geçit yok: İletişim Başkanlığı'ndan 'Belgesiz oy' iddiasına yalanlama

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. Milyonlar sabah saatlerinden itibaren sandık başına gidip oylarını veriyor ancak bazı hesaplar sosyal medya üzerinden seçime yönelik manipülasyon üretmeye başladı. Sosyal medyada 'belgesiz oy kullanılıyor' iddiası üzerine İletişim Başkanlığı harekete geçti ve sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Kadıköy ve Sarıyer'de belgesi olmadan oy kullanmaya çalışan polis ve bekçilerin sandık görevlileri ve müşahitler tarafından engellendiği haberinin asılsız olduğu belirtildi.

Manipüle etmeye yönelik dezenformasyon

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Oy kullanacak kolluk güçlerini gösteren 142 belgesinin pusulalarla birlikte çıkması bazı görevlilerin itirazına neden olmuş, ancak belgenin orada olması gerektiği anlaşılınca sorun çözülmüştür. Ayrıca Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin sandık görevi bulunmamaktadır.''

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan diğer açıklamada ise ''Daha önceki seçimlerde de olduğu üzere, seçmen sayısından daha fazla zarf ve oy pusulasının sandık kurullarına teslim edilmesi rutin bir uygulamadır. Oy kullanma süreci tamamlandıktan sonra fazla oy pusulası ve zarf sayıları seçim sandık sonuç tutanağına işlenmektedir.'' ifadelerine yer verildi.







