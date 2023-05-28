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Seçim

Meral Akşener oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi'nde Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde Cumhurbaşkanı Seçimi için oyunu kullandı.

10:37 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Akşener, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı

Akşener, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 10.00 sıralarında 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Akşener oyunu sandığa atarken, “Hayırlı olsun“ dedi. Okul çıkışında Meral Akşener açıklama yaptı.


Akşener, “Oylarımızı kullandık çok önemli bir seçimin ikinci safhasında. Hepiniz için, hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin bu safhasında oylarımızı kullandık. Inşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Hayırlara vesile olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi. Akşener, seçim sürecini Ankara’da takip edeceğini söyledi.




#Meral Akşener
#Oy verme
#Cumhurbaşkanı Seçimi
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