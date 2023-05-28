MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı.
Türkiye, saatler sonra 5 yıl daha görev yapacak yeni Cumhurbaşkanı'nı öğrenecek. Sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi, akşam 17.00'da sona erecek.
Sandıklara akın var
İlk turdaki oy verme yoğunluğu, bugün de dikkat çekti. Milyonlar, gönlündeki adayı seçmek için sandık başına giderken, partili isimler de erken saatlerde oyunu kullandı.
Bahçeli: Milletimiz için hayırlı olsun
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimin ikinci turunda oyunu kullandı. Ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmıştır. Türk milleti olgunluk içinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.