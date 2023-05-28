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Seçim

MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimin ikinci turunda oyunu kullandı. Ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmıştır. Türk milleti olgunluk içinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

11:59 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı.

Türkiye, saatler sonra 5 yıl daha görev yapacak yeni Cumhurbaşkanı'nı öğrenecek. Sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi, akşam 17.00'da sona erecek.

Sandıklara akın var

İlk turdaki oy verme yoğunluğu, bugün de dikkat çekti. Milyonlar, gönlündeki adayı seçmek için sandık başına giderken, partili isimler de erken saatlerde oyunu kullandı.

Bahçeli: Milletimiz için hayırlı olsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimin ikinci turunda oyunu kullandı. Ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmıştır. Türk milleti olgunluk içinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.




#Devlet Bahçeli
#MHP
#seçim
41 dakika önce
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