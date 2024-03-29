Murat Kurum: Bunlar kendi konforları için Boğaz'a nazır villa yapma derdine düşmüşler

"Devlete, millete mal beyanlarını açıkladılar. Sonra bir baktık ki 1,5 milyar liralık yeni mallar ortaya çıktı. İstanbullulardan mal beyanını niye saklarsın, niye doğruyu söylemezsin? Bunlar hep böyle işte. Biz afet bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, onların dertleriyle dertlenirken, bunlar kendi konforları için Boğaz'a nazır villa yapma derdine düşmüşler."