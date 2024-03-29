Murat Kurum: Bunlar kendi konforları için Boğaz'a nazır villa yapma derdine düşmüşler

Murat Kurum, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, kente dair plan ve projelerini anlattı.
İstanbul ve Sultanbeyli'yi asla kendi kaderine bırakmayacaklarını dile getiren Kurum, bu sözün, mevcut İBB yönetiminin tutmadığı sözlere benzemediğini belirtti.
Murat Kurum, son 5 yılda İstanbul'un liyakatsizliğin kurbanı olduğunu, kente tek bir çivi çakılmadığını, ulaşım sorununun çileye dönüştürüldüğünü, İstanbul'un kaynaklarının başka amaçlar için kullanıldığını ifade eti.
Sultanbeyli'nin mahallelerinde otobüs ve ulaşım sorunu olduğunu kaydeden Kurum, İBB kaynaklarının bu sorun için kullanılması gerektiğini söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanıyla ilgili eleştirilerde bulunan Kurum, şöyle devam etti: