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Seçim

Patrik Bartholomeos Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı nedeniyle tebrik etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

13:15 . 30/05/2023 Salı
AA
Fener Rum Patriği Bartholomeos/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Fener Rum Patriği Bartholomeos/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.


Fener Rum Patrikhanesinden yapılan açıklamaya göre, Patrik Bartholomeos tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mesajda, şunlar kaydedildi:

  • "Milletimizin demokrasiye olan bağlılığını, 2. turda da yüksek katılım oranı ve sükunetle gerçekleştirdiği oy verme süreci vasıtasıyla tüm dünyaya gösterdiği seçimlerde halkımızın büyük teveccühü ile bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmeniz münasebetiyle zatıalinizi Patrikhanemiz ve Rum cemaatimiz adına gönülden kutlamaktayız."

Bartholomeos, mesajında
"Yeni dönemde ülkemizin ve Rum cemaatinin daha da güzel günler göreceğine derin inançla yüce Allah'ın zatıalinize kuvvet, sağlık ve uzun ömürler ihsan etmesini dilemekteyiz."
ifadesini kullandı.



#Fener Rum Patriği
#Patrik Bartholomeos
#Recep Tayyip Erdoğan
8 dakika önce
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