RTÜK'ten 'seçim yasağı' hatırlatması: Siyasi reklamlara kısıtlama getirildi

CHP'deki para sayma görüntülerinin gündeme bomba gibi düştüğü şu günlerde Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun CHP yönetimine ilişkin sözleri yeniden gündem oldu. CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin perde arkasını anlatan Cafer Mahiroğlu CHP'nin başka kanallarla da benzer anlaşmalar yaptığını itiraf etti. CHP'nin paralı bir trol ordusu olduğundan bahseden Mahiroğlu, "Bir takım YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor. Nereden buluyorsun bu parayı" ifadelerini kullandı. O dönemde kurulan troll ordusuyla ortaya çıkan para sayma görüntülerindeki balyaların ilişkili olabileceği yorumlarına neden oldu.