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Seçim

RTÜK'ten 'seçim yasağı' hatırlatması: Siyasi reklamlara kısıtlama getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu gece itibariyle seçim gününe kadar siyasi reklamların yasaklanacağını duyurdu.

15:47 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
RTÜK, seçim yasaklarına ilişkin hatırlatmalarda bulundu
RTÜK, seçim yasaklarına ilişkin hatırlatmalarda bulundu

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu gece saat 23:59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yasaklanacağını duyurdu.


RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği BUGÜN saat 23:59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, YARIN saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız"



CHP'deki para kuleleri skandalı sonrası Halk TV'nin patronunun o sözleri yeniden gündemde: Nereden buluyor bu paraları

CHP'deki para sayma görüntülerinin gündeme bomba gibi düştüğü şu günlerde Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun CHP yönetimine ilişkin sözleri yeniden gündem oldu. CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin perde arkasını anlatan Cafer Mahiroğlu CHP'nin başka kanallarla da benzer anlaşmalar yaptığını itiraf etti. CHP'nin paralı bir trol ordusu olduğundan bahseden Mahiroğlu, "Bir takım YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor. Nereden buluyorsun bu parayı" ifadelerini kullandı. O dönemde kurulan troll ordusuyla ortaya çıkan para sayma görüntülerindeki balyaların ilişkili olabileceği yorumlarına neden oldu.


#RTÜK
#Ebubekir Şahin
#seçim
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