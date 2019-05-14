Sandıkta FETÖ tescillendi

31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde çalınan binlerce oy için iki koldan yürütülen soruşturma derinleşiyor. Sandık kurullarında terör izini araştıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sandığa düşen FETÖ gölgesini tescilledi. Başsavcılık FETÖ ile irtibatı tespit edilen 43 sandık kurulu başkan ve üyesinin 35’inin ifadesine başvurdu. Şüphelilerden 26’sına yurt dışı yasağı konularak ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden 41’inin belirli tarihlerde FETÖ’nün bankası Bank Asya’ya para yatırdığı tespit edilmişti.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Başsavcılığın belirlerlediği FETÖ’cü sandık kurulu üyelerinin ikisinin ise kriptolu mesajlaşma uygulaması Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. 2 Bylock’çu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadelerine başvurulan Bylock’çular FETÖ üyeliği suçlaması ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheliden bir tanesi olan M.S’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Sultanbeyli 1. Seçim bölgesinde yer alan Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda bin 291 sayılı sandıkta sandık üye olarak görev yaptığı öğrenildi.

15 TEMMUZ’DAN SONRA MSÜ’YE GİRMİŞ

Spor akademisi mezunu olan M.S’nin 2017 yılında darbe girişimi sonrası kurulan İzmir Foça’daki Milli Savunma Üniversitesi’ni (MSÜ) kazandığı ve burada eğitim almaya başladığı belirlendi. Ocak 2017’de subaylık eğitimine başladığı ancak Ağustos ayında FETÖ iltisakı nedeniyle okuldan atıldığı öğrenilen M.S’nin son olarak devlet okulunda beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştığı tespit edildi.

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TALİMATLA PARA YATIRDI

Gözaltına alınan bir diğer Bylock kullanıcısı şüpheli ise A.Ç oldu. A.Ç’nin Ataşehir Hasan Leyli İlköğretim Okulu’nda bin 49 no’lu sandıkta sandık başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. A.Ç’nin incelenen banka hesaplarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından 2014’te verilen talimat sonrası Bank Asya’daki hesabında artış görüldüğü tespit belirlendi.

İKİNCİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul’da sandıklardaki usulsüzlüklerle ilgili diğer soruşturma ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin suç duyuruları üzerine 32 ayrı soruşturma başlatan Başsavcılık, 100 yakın kişiyi ifadeye çağırmıştı. Başsavcılığın listedeki 40 kişinin ifadesini aldı.

SEÇİM KURULU BAŞKANI DA VAR

Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’nun Maltepe’de görev yapan ve birinci dereceden yakınları terör örgütleriyle bağlantılı olan sandık başkanı ve üyeleriyle ilgili araştırması da devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ifadeye çağırdığı isimler arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan da vardı.

SEÇİM Sandıklar FETÖ’ye teslim edilmiş