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Seçim

Savcılık talimat verdi 'ilk turda verdiğin oy geçerli sandığa gitme' paylaşımını yapanlar gözaltına alınacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşları aldatmaya yönelik hazırlanan "İlk turda verdiğin oy hala geçerli, sandığa gitme" başlıklı paylaşımları yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Savcılık bu yönde paylaşım yapan şüphelilerin tespiti ve gözaltına alınması yönünde talimat verdi.

01:56 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sosyal medyada seçmeni aldatmak için başlatılan "sandığa gitme" çalışması.

Sosyal medyada seçmeni aldatmak için başlatılan "sandığa gitme" çalışması.

Türkiye bugün sandığa gidiyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından seçimi birinci sırada tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek ikinci turda vatandaş tercihini yapacak. Siyasi partilerin ve adayların yürüttüğü propaganda sürecinde yaşanan birçok yalan habere bu kez seçmeni doğrudan aldatmaya yönelik bir proje eklendi. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs seçimlerinde oy veren vatandaşları aldatmak ve sandığa gitmelerini engellemek için başlatılan çalışmada, "İlk turda verdiğin oy hala geçerli, sandığa gitme kararını değiştirme" şeklinde ifadelere yer verildi.

Savcılık devreye girdi: Şüpheliler gözaltına alınacak

Seçmenin sandığa gitmesini engellemek için yapılan bu girişime dur demek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, savcılık bahsi geçen paylaşımı yapan şüphelilerin tespiti ve gözaltına alınması için talimat verdi.



#Seçim
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Recep Tayyip Erdoğan
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