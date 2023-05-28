Savcılık talimat verdi 'ilk turda verdiğin oy geçerli sandığa gitme' paylaşımını yapanlar gözaltına alınacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından 60 milyondana fazla seçmen yeniden sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak. Peki Oyun geçersiz olmaması için neler yapılmalı? İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler.