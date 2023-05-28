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Seçim

Seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma: Beş gözaltı kararı

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

12:59 . 28/05/2023 Pazar
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bugün gerçekleştirilen  Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde  kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak re'sen soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.










 


#provokatif paylaşımlar
#Seçim
#Soruşturma
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