|
Seçim

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı yapılan anketlerde açık ara önde

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul’un en önemli ilçelerinden biri olan Şile ile ilgili 15 Mart tarihli yayınlanan anket sonuçlarında Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı yüksek oy oranı ile açık ara seçimi göğüslüyor.

13:49 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 13:52 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Şile Belediyesi
Şile Belediyesi

Yerel seçimlere az bir süre kala, İstanbul'un önemli ilçelerinden biri olan Şile'de yapılan son anketler, Cumhur İttifakı adayı ve mevcut Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın yüksek oy oranlarıyla öne çıktığını gösteriyor.


İlhan Ocaklı Şile’nin gelecek yüzyılını inşa ediyor

2019 yılından bugüne, Şile’nin gelecek yüzyılına hizmet verecek kamusal alanlarda dönüşüm çalışmalarını tek tek hayata geçiren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, toplamda 10 Milyar TL’lik yatırımı Şilelilerin hizmetine sundu. Altyapı, üst yapı çalışmaları, veterinerlik hizmetleri, sosyal belediyecilik çalışmaları, eğitim ve sağlık destekleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile çevre bilinci farkındalık çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetler sayesinde Şile İstanbul’un parlayan yıldızı oldu.

Şile sakinleri tarafından sevilen ve ilçeye kattığı hizmetleri ile takdir gören Şile Belediye Başkanı Başkanı İlhan Ocaklı ‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Türkiye gelecek yüzyılını inşa ediyor. Biz de Şile’nin gelecek yüzyılını inşa ediyoruz. Bizim sevdamız Şile. Bu güzel ilçeye ve insanımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bizler kimseyi ayrıştırmadan ötekileştirmeden hizmet için bu yolu yürüyoruz. Daha önce Şile’yi Şile yapan her değer bizim önceliğimiz olduğu gibi bundan sonra da böyle olacak” dedi.



#Şile Belediyesi
#İlhan Ocaklı
#seçim
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli maaşları ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Nisan ayı maaş takvimi