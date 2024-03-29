Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı yapılan anketlerde açık ara önde

2019 yılından bugüne, Şile’nin gelecek yüzyılına hizmet verecek kamusal alanlarda dönüşüm çalışmalarını tek tek hayata geçiren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, toplamda 10 Milyar TL’lik yatırımı Şilelilerin hizmetine sundu. Altyapı, üst yapı çalışmaları, veterinerlik hizmetleri, sosyal belediyecilik çalışmaları, eğitim ve sağlık destekleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile çevre bilinci farkındalık çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetler sayesinde Şile İstanbul’un parlayan yıldızı oldu.

Şile sakinleri tarafından sevilen ve ilçeye kattığı hizmetleri ile takdir gören Şile Belediye Başkanı Başkanı İlhan Ocaklı ‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Türkiye gelecek yüzyılını inşa ediyor. Biz de Şile’nin gelecek yüzyılını inşa ediyoruz. Bizim sevdamız Şile. Bu güzel ilçeye ve insanımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bizler kimseyi ayrıştırmadan ötekileştirmeden hizmet için bu yolu yürüyoruz. Daha önce Şile’yi Şile yapan her değer bizim önceliğimiz olduğu gibi bundan sonra da böyle olacak” dedi.