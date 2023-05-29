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Seçim

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik: Türkiye Yüzyılı hedefimize emin adımlarla

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarını tebrik etti.

09:50 . 29/05/2023 Pazartesi
AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Şentop, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarına tebrik mesajı paylaştı.

Mustafa Şentop, mesajında,
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir vazife şuuruyla çıktığımız Türkiye Yüzyılı hedefimize emin adımlarla... Büyük Türkiye zaferine ulaşmada en büyük emeğin sahibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhur İttifakı mensubu siyasi partilerimizin genel başkanlarına şükranla... Aziz milletimize verdiği destek, gösterdiği teveccüh ve kararlılık için sonsuz takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum"
ifadelerine yer verdi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu
#Mustafa Şentop
#tebrik
#seçim
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