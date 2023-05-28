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Seçim

Türkiye 13'üncü Cumhurbaşkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turu için oy verme işlemi saat 08:00 itibariyle ülke genelinde başladı. 81 ilde, 191 bin 884 sandık kuruldu. Bu sandıklarda, 18 yaşını dolduran 47 bin 523 seçmenin katılımı ile beraber toplam 60 milyon 769 bin 268 kişi oy kullanacak.

08:00 . 28/05/2023 Pazar
DHA
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu için oy kullanma işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu için oy kullanma işlemi başladı

Türkiye'de 81 ilde vatandaşlar, beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanını seçmek için ilk kez ikinci turda oy kullanmak üzere sandık başına giderken, İstanbul'da da saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.


Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı. Sandık kurulu üyeleri yerlerini aldıktan sonra seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgeler ile okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.

28 Mayıs seçimleri için 81 ilde, 191 bin 884 sandık kuruldu. Bu sandıklarda, 18 yaşını dolduran 47 bin 523 seçmenin katılımı ile beraber toplam 60 milyon 769 bin 268 kişi oy kullanacak. İstanbul'da ise seçmenler 30 bin 803 sandıkta oy kullanacak. Tüm yurtta oy verme saat 17.00'de sona erecek.








 


#Cumhurbaşkanlığı seçimi
#Oy verme işlemi
#Cumhurbaşkanlığı ikinci tur
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